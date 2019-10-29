Я єдиний міністр уряду Гройсмана, якого переслідують, – Омелян

У справі над ексміністром інфраструктури Володимиром Омеляном щодо ймовірної "брехні в деклараціях" почали досліджувати письмові докази обвинувачення. Це перша справа, яку розглядає по суті Вищий антикорупційний суд України.

Суд вчора, 28 жовтня, дослідив 3 томи і взявся за 4-й том матеріалів справи. Всього у справі – 29 томів.

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Зупинились на дослідженні почеркознавчої експертизи документів щодо купівлі позашляховика BMW X5. Це автівка, яку за версією слідства "забув" задекларувати Омелян, а натомість записав на рідного брата.



У справі Омеляна почали досліджувати докази обвинувачення / фото 24 каналу, Катерина Петренко

У суді дослідили декларації ексурядовця за 2015, 2016, 2017 роки. Як пояснив прокурор Валентин Мусіяка, у 2009-му році Омелян купив квартиру в столиці за 90 тисяч доларів, відтак при офіційній зарплаті не міг дозволити собі купити позашляховик вартістю понад мільйон гривень у 2015-му. Адже законний дохід ексчиновника за всі 15 років державної служби – лише близько 2 мільйонів гривень. На думку прокурора, тому ексурядовцю і довелось декларувати автівку на брата.

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У засіданні також звернули увагу на документ про оформлення оренди майна в котеджному містечку на Київщині. Ці папери, за версією слідства, підтверджують, що Омелян користувався будинком та земельною ділянкою, які теж не задекларував і не вказав у декларації 10 тисяч доларів видатків на оренду.

На думку адвоката Олександра Лисака, прокурори САП та детективи НАБУ допустили процесуальні порушення при збиранні доказів. Він пообіцяв висловити позицію захисту при зачитуванні досліджень експертів.

Можу сказати, що в деклараціях за 2015-2016 роки НАЗК жодних порушень не встановило. Проте слідство щось там знайшло і вважає, що декларації неточні. Ми доводитимемо невинуватість нашого підзахисного і хочемо виправдання. Важко сказати, яке суд прийме рішення,

– висловився адвокат.



Обвинувачений Омелян і його адвокат Олександр Лисак / фото 24 каналу, Катерина Петренко

На думку прокурора, складно припустити, скільки суд розглядатиме цю справу, бо лише судді можуть визначитись зі швидкістю розгляду. Мусіяка також пояснює: передчасно наразі говорити, яке покарання застосує суд і чи застосує взагалі.

"Прокурори доводитимуть винуватість Омеляна щодо недостовірного декларування – відсутності у деклараціях 3 мільйонів гривень і 8 мільйонів гривень видатків за 2015-й і 2016-й роки. Але теоретично можливо, що сторона захисту надасть докази, які змусять прокурорів змінити або відмовитись від обвинувачення", – сказав Мусіяка.



Прокурор САП Валентин Мусіяка / фото 24 каналу, Катерина Петренко

Після дослідження 29 томів допитають 30 свідків, серед них – близькі родичі Омеляна.

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До слова, на минулому засіданні Омелян зрадів, що за його справу взявся Антикорупційний суд. Ексчиновник вважає справу "політично вмотивованою". І пов'язує її відкриття зі своїми публічними заявами щодо ситуації в авіаційній і залізничній сферах, а також зі зверненням до НАБУ про мільярдні порушення компаній, оподаткованих Міністерством інфраструктури.

Сподіваюсь на справедливий розгляд справи, оскільки я є першим міністром України, справу якого слухають в цьому суді. Ця справа має політичний характер, аби завдати репутаційного удару й змусити мене мовчати... Я єдиний міністр уряду Гройсмана, якого переслідують,

– коментував Омелян.

У чому звинувачують Омеляна? 13 вересня 2018 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.



За версією антикорупційних органів, витрати Омеляна на посаді міністра інфраструктури не відповідали його доходам. За версію слідства, ексчиновних в деклараціях за 2015-ті і 2016-ті роки умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 мільйонів гривень та 8 мільйонів гривень відповідно.



Ексурядовця звинувачують, що він, мовляв, придбав і користувався автівкою BMW X5 2015 вартістю понад 1 мільйон гривень, яку не вказав у своїх деклараціях за обидва роки і записав на рідного брата. За версією слідства, у декларації за 2015 рік Омелян також "забув" вказати 10 тисяч доларів – видатки на оренду будинку, в якому мешкав з родиною. Також у 2016-му Омелян не задекларував факт постійного користування іншим заміським будинком та земельною ділянкою.

Яке покарання загрожує Омеляну?

Наразі ексміністра інфраструктури обвинувачують лише за статтею 366-1 КПК України. Йому загрожує штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 2 роки позбавлення волі. Раніше НАБУ також підозрювало Омеляна у незаконному збагаченні, відтак при доведеності вини його могли позбавити волі на термін від 5 до 10 років. Але 27 лютого 2019 Конституційний суд визнав статтю 368-2 ККУ про незаконне збагачення неконституційною. Тому у квітні 2019-го цю справу закрили.