Я единственный министр правительства Гройсмана, которого преследуют, – Омелян

По делу над экс-министром инфраструктуры Владимиром Омеляном относительно вероятной "лжи в декларациях" начали исследовать письменные доказательства обвинения. Это первое дело, которое рассматривает по сути Высший антикоррупционный суд Украины.

Суд вчера, 28 октября, исследовал 3 тома и взялся за 4-й том материалов дела. Всего по делу – 29 томов.

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Остановились на исследовании почерковедческой экспертизы документов по покупке внедорожника BMW X5. Это автомобиль, который по версии следствия "забыл" задекларировать Омелян, а взамен записал на родного брата.



По делу Омеляна начали исследовать доказательства обвинения / фото 24 канала, Екатерина Петренко

В суде исследовали декларации экс-чиновника за 2015, 2016, 2017 годы. Как пояснил прокурор Валентин Мусияка, в 2009-м году Омелян купил квартиру в столице за 90 тысяч долларов, поэтому при официальной зарплате не мог позволить себе купить внедорожник стоимостью более миллиона гривен в 2015 году. Ведь законный доход экс-чиновника за все 15 лет государственной службы – лишь около 2 миллионов гривен. По мнению прокурора, поэтому экс-чиновнику и пришлось декларировать машину на брата.

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В заседании также обратили внимание на документ об оформлении аренды имущества в коттеджном городке на Киевщине. Эти бумаги, по версии следствия, подтверждают, что Омелян пользовался домом и земельным участком, которые тоже не задекларировал и не указал в декларации 10 тысяч долларов расходов на аренду.

По мнению адвоката Александра Лысака, прокуроры САП и детективы НАБУ допустили процессуальные нарушения при собирании доказательств. Он пообещал высказать позицию защиты при зачитывании исследований экспертов.

Могу сказать, что в декларациях за 2015-2016 годы НАЗК никаких нарушений не установило. Однако следствие что-то там нашло и считает, что декларации неточные. Мы будем доказывать невиновность нашего подзащитного и хотим оправдания. Трудно сказать, какое суд примет решение,

– высказался адвокат.



Обвиняемый Омелян и его адвокат Александр Лысак / фото 24 канала, Екатерина Петренко

По мнению прокурора, сложно предположить, сколько суд будет рассматривать это дело, потому что только судьи могут определиться со скоростью рассмотрения. Мусияка также объясняет: пока преждевременно говорить, какое наказание применит суд и применит ли вообще.

"Прокуроры будут доказывать виновность Омеляна относительно недостоверного декларирования – отсутствие в декларациях 3 миллионов гривен и 8 миллионов гривен расходов за 2015-й и 2016-й годы. Но теоретически возможно, что сторона защиты представит доказательства, которые заставят прокуроров изменить или отказаться от обвинения", – сказал Мусияка.



Прокурор САП Валентин Мусіяка / фото 24 канала, Катерина Петренко

После исследования 29 томов допросят 30 свидетелей, среди них – близкие родственники Омеляна.

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К слову, на прошлом заседании Омелян обрадовался, что за его дело взялся Антикоррупционный суд. Экс-чиновник считает дело "политически мотивированным". И связывает его открытие со своими публичными заявлениями о ситуации в авиационной и железнодорожной сферах, а также с обращением в НАБУ о миллиардных нарушениях компаний, облагаемых Министерством инфраструктуры.

Надеюсь на справедливое рассмотрение дела, поскольку я являюсь первым министром Украины, дело которого слушают в этом суде. Это дело имеет политический характер, чтобы нанести репутационный удар и заставить меня молчать... Я единственный министр правительства Гройсмана, которого преследуют,

– комментировал Омелян.

В чем обвиняют Омеляна?

13 сентября 2018 года детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.



По версии антикоррупционных органов, расходы Омеляна на должности министра инфраструктуры не соответствовали его доходам. По версии следствия, экс-чиновник в декларациях за 2015-е и 2016-е годы умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 3 миллионов гривен и 8 миллионов гривен соответственно.



Экс-чиновника обвиняют, что он, мол, приобрел и пользовался автомобилем BMW X5 2015 стоимостью свыше 1 миллиона гривен, который не указал в своих декларациях за оба года и записал на родного брата. По версии следствия, в декларации за 2015 год Омелян также "забыл" указать 10 тысяч долларов – расходы на аренду дома, в котором жил с семьей. Также в 2016-м Омелян не задекларировал факт постоянного пользования другим загородным домом и земельным участком.

Какое наказание грозит Омеляну?

Сейчас экс-министра инфраструктуры обвиняют только по статье 366-1 УПК Украины. Ему грозит штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или 2 года лишения свободы. Ранее НАБУ также подозревало Омеляна в незаконном обогащении, следовательно, при доказанности вины его могли лишить свободы на срок от 5 до 10 лет. Но 27 февраля 2019 года Конституционный суд признал статью 368-2 УК о незаконном обогащении неконституционной. Поэтому в апреле 2019-го это дело закрыли.