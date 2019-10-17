Впечатляющие состояние: что скрывают в декларациях военные прокуроры

НАЗК открыла публичный доступ к декларациям военных прокуроров. Их скрывали почти 3 года, потому что так решил бывший глава структуры Анатолий Матиос. Мол, публичность этих данных – опасна для сотрудников. Тогда решение Матиоса раскритиковали разоблачители коррупции, но даже в суде не смогли его отменить.

Теперь это сумело сделать новое руководство военной прокуратуры. Поэтому у обличителей коррупции появилась возможность узнать сколько дач и бриллиантов скрывают нечистые на руку военные прокуроры.

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Почему декларации военных прокуроров были закрыты

Недоступными для общественности декларации военных прокуроров в марте 2017 года сделал его предшественник – Анатолий Матиос. Мол, чтобы прокурорам не мстили. Ведь много их родом с оккупированных территорий.

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос

Однако антикоррупционер Виталий Шабунин отмечает, что это абсолютно надуманная причина. "В декларациях не указан адрес. Однако, адрес указан в реестре недвижимости, который открыт. Понятно, что они просто спрятали состояние своих коррумпированных прокуроров", – добавил он.

Что скрывают военные прокуроры?

1. Дорогое имущество Дмитрия Борзых

Тогда из Единого государственного реестра исчезли 72 декларации. Под действие постановления попали герои громких коррупционных расследований. В частности, речь идет о Дмитрие Борзых – тогдашнего заместителя Матиоса, который еще в 2013 году имел ручку, стоимостью в 1,5 тысячи долларов.



Дмитрий Борзых

Впоследствии у него нашелся и дом, арендованный явно не за декларируемую прокурорскую зарплату, даже больше – его сожительница вообще свое элитное имущество не указала. САП даже открывала уголовное дело по факту незаконного обогащения. Впрочем, после исправлений в уже засекреченной декларации, ее закрыли.

2. Элитный комплекс Константина Кулика

Оскандалился и известный экс-прокурор АТО Константин Кулик. Еще в прошлом месяце ходили слухи о его возможном назначении заместителем нового генерального прокурора. Вот такой упрек в сторону Кулика озвучил на скамье подсудимых доброволец Александр Ружанский:

448 квадратных метров на двух уровнях – это квартира прокурора АТО! В элитном комплексе в Киеве. Там 2 паркинга, ценой по 30 тысяч гривен. И это только часть,

– рассказал Александр.

Зуб у бывшего бойца на прокурора есть, впрочем, его выступление заинтересовало и журналистов, и детективов НАБУ. Элитное жилье и автомобили таки нашли, но все записано на родственников и мать общих детей, как высказался сам Кулик. Сам он заявил, что НАБУ преследует его за прокурорство в деле Курченко.



Константин Кулик

Впрочем, дело закрыли, как еще более 65 производств по статье незаконное обогащение. Конституционный суд признал ее несоответствующей законодательству 27 февраля этого года.

Уже открыто почти 600 документов по декларациям

16 сентября главный военный прокурор Виктор Чумак приказал НАЗК рассекретить электронные декларации своих подопечных. Пока Верховная Рада разрабатывает новую статью, разоблачители коррупции радуются и рассекречиванию прокурорских деклараций.

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По состоянию на 7 октября НАЗК открыла для публичного доступа засекреченные с 2017 года декларации – сейчас почти 600 документов можно найти в свободном доступе.