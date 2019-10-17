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      Вражаючі статки: що приховують в деклараціях військові прокурори

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      НАЗК відкрила публічний доступ до декларацій військових прокурорів. Їх приховували майже 3 роки, бо так вирішив колишній очільник структури Анатолій Матіос. Мовляв, публічність цих даних – небезпечна для співробітників. Тоді рішення Матіоса розкритикували викривачі корупції, але навіть у суді не змогли його скасувати.

      Тепер це зуміло зробити нове керівництво військової прокуратури. Тому у викривачів корупції з'явилась можливість дізнатись скільки дач і діамантів приховують нечисті на руку військові прокурори.

      До теми: Зеленський підписав закон про реформу НАЗК і відкриття декларацій силовиків: що це означає

      Недоступними для загалу декларації військових прокурорів у березні 2017 року зробив його попередник – Анатолій Матіос. Мовляв, аби прокурорам не мстили. Адже багато їх родом з окупованих територій.

      Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос
      Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос

      Проте антикорупціонер Віталій Шабунін наголошує, що це абсолютно надумана причина. "В деклараціях не вказано адресу. Проте, адресу вказано в реєстрі нерухомості, який відкритий. Зрозуміло, що вони просто сховали статки своїх корумпованих прокурорів", – додав він.

      1. Дороге майно Дмитра Борзих

      Тоді з Єдиного державного реєстру зникли 72 декларації. Під дію постанови потрапили герої гучних корупційних розслідувань. Зокрема, йдеться про Дмитра Борзих – тодішнього заступника Матіоса, який ще у 2013 році мав ручку, вартістю у 1,5 тисячі доларів.

      Дмитро Борзих
      Дмитро Борзих

      Згодом у нього знайшовся і будинок, орендований явно не за декларовану прокурорську зарплату, ба більше – його співмешканка взагалі своє елітне майно не вказала. САП навіть відкривала кримінальну справу за фактом незаконного збагачення. Втім, після виправлень у вже засекреченій декларації, її закрили.

      2. Елітний комплекс Костянтина Кулика

      Оскандалився й відомий експрокурор АТО Костянтин Кулик. Ще минулого місяця подейкували про його можливе призначення заступником нового генерального прокурора. Ось такий закид в бік Кулика озвучив на лаві підсудних доброволець Олександр Ружанський:

      448 квадратних метрів на двох рівнях – це квартира прокурора АТО! У елітному комплексі в Києві. Там 2 паркінги, ціною по 30 тисяч гривень. І це тільки частина,
      – розповів Олександр.

      Зуб у колишнього бійця на прокурора є, втім його виступ зацікавив і журналістів, і детективів НАБУ. Елітне житло і автомобілі таки знайшли, але усе записане на родичів і матір спільних дітей, як висловився сам Кулик. Сам він заявив, що НАБУ переслідує його за прокурорство у справі Курченка.

      Костянтин Кулик
      Костянтин Кулик

      Втім, справу закрили, як ще понад 65 проваджень за статтею незаконне збагачення. Конституційний суд визнав її невідповідною законодавству 27 лютого цього року.

      16 вересня головний військовий прокурор Віктор Чумак наказав НАЗК розсекретити електронні декларації своїх підопічних. Поки Верховна Рада розробляє нову статтю, викривачі корупції радіють і розсекреченню прокурорських декларацій.

      Цікаво! Розкішна вілла Авакова в Італії: у міністра дали коментар

      Станом на 7 жовтня НАЗК відкрила для публічного доступу засекречені з 2017 року декларації – нині майже 600 документів можна знайти у вільному доступі. 

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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Корупція Розслідування е-декларування Новини нерухомості Новини нерухомості України Елітна нерухомість Анатолій Матіос НАЗК
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