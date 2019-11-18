Омелян в Антикорсуде отказался избежать уголовной ответственности

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, которого обвиняют в недостоверном декларировании, во время рассмотрения дела в Высшем антикоррупционном суде отказался избежать уголовной ответственности.

Об этом сообщает журналист 24 канала Екатерина Петренко из помещения ВАКСУ.

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Сроки давности привлечения Омеляна к уголовной ответственности за один из эпизодов вероятного декларирование недостоверной информации закончились 4 ноября, поскольку прошло 3 года. Поэтому бывший чиновник мог быть освобожденным от уголовной ответственности за вероятную "ложь в декларации за 2015 год на сумму свыше 3 миллионов гривен. Эту часть обвинения просто закрыли бы и не рассматривали в Антикоррупционном суде.

Однако Омелян попросил судей рассмотреть дело в полном объеме.

Я не хочу, чтобы сейчас закрыли этот эпизод. Почему я проявил принципиальную позицию? Для меня это вопрос чести. Я стремлюсь, чтобы в дальнейшем закрыли этот эпизод не в связи с истечением сроков давности, а чтобы его расследовали, была дискуссия и с меня сняли в суде все обвинения,

– сказал в комментарии 24 каналу экс-чиновник.

Поэтому дело продолжили рассматривать в общем порядке. Сегодня, 18 ноября, Антикорсуд исследовал диск со сведениями о трафике телефонных соединений бывшего топ-чиновника и его жены Светланы Бевзы.

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По версии следствия, именно в декабре 2016-го Омелян начал активно пользоваться, фактически проживать в одном из незадекларированных домов коттеджного городка в селе Иванковичи на Киевщине. Об этом свидетельствуют телефонные соединения его жены с хозяином дома – лицом, которое не является родственником экс-министра. Прокурор отметил, что именно с тех пор служебные водители Министерства инфраструктуры неоднократно в вечернее время отвозили Омеляна в коттеджный городок. Об этом свидетельствуют телефонные соединения между водителями и бывшим высокопоставленным чиновником и его женой.

Сам обвиняемый не отрицает, что проживал в коттеджном городке на Киевщине по несколько месяцев, потому что гостил у родственников. По его словам, в собственности семьи Бевзы три дома в вышеуказанном коттеджном городке, поэтому еще с 2010 года экс-министр туда наведывался.

Мы неоднократно жили у родственников жены по несколько месяцев в 2015-м, 2016-м и 2017 годах. Эти отдельные эпизоды относительно нашего проживания там – манипуляция судейским мнением со стороны прокуроров. Подобно тому, как мое пребывание во Львове свидетельствует о родственных связях,

– высказался экс-министр.

Также он отверг обвинения, что на постоянной основе пользовался внедорожником, задекларированным на его младшего брата.

"Это манипуляция. Даже при огромном желании я не мог постоянно пользоваться автомобилем BMW X5, поскольку имел еще служебный автомобиль и пользовался также ним. Трафик водителей это подтвердит", – апеллировал Омелян.



Рассмотрение дела Владимира Омеляна / фото 24 канала, Екатерина Петренко

Тем временем, прокурор Валентин Мусияка сообщил: один из водителей, прекратив работать в Министерстве инфраструктуры, стал фактически водителем семьи Омеляна и неоднократно отвозил его на служебной машине и внедорожнике в частности и в коттеджный городок на Киевщине. По мнению стороны обвинения, это свидетельствует о пользовании и владении автомобилем BMW X5, записанным на его родного брата, и постоянном проживании в коттеджном городке, здание к котором задекларировано на родных жены.

Стоит добавить, что у адвокатов и прокурора появились разногласия по исследованию диска с телефонными соединениями. По мнению адвоката Александра Лысака, следственный судья первой инстанции превысил свои полномочия, когда принял постановление о доступе. Адвокат считает это вмешательством в смс-сообщения и звонки его подзащитного. Впрочем, прокурор апеллировал, что никакого вмешательства в содержание телефонных соединений не было, а на диске значится только дата, тип и время телефонных соединений.

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По мнению другого адвоката Тараса Пошиванюка, все эти действия теряют смысл. Поскольку, по его словам, протокол и постановление были реализованы, когда истек срок на его выполнение. Впрочем, прокурор отметил, что соответствующее постановление направлено для подготовки такой информации, направлено согласно штампу, а также только после формирования соответствующих материалов информация была изъята детективом. Кроме того, последний день действия постановления приходился на выходной день, а процессуальное действие детективы НАБУ выполнили в понедельник. Поэтому, по мнению стороны обвинения, процессуального нарушения не было.



Судьи рассматривают дело экс-министра Омеляна / фото 24 канала, Екатерина Петренко

Судьи удовлетворили ходатайство адвоката Лысака и решили привлечь эксперта к осмотру соответствующего диска, чтобы по просьбе стороны защиты также проверить его на монтаж.

Сегодня уже исследовали четыре тома письменных доказательств стороны обвинения и остановились на седьмом томе. После перерыва рассмотрение продолжили. Всего в деле около 30-ти томов доказательств обвинения. По прогнозам стороны защиты, до Нового года исследуют все доказательства и перейдут к стадии допроса свидетелей.

В чем обвиняют Омеляна?

13 сентября 2018 года детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

По версии антикоррупционных органов, расходы Омеляна на должности министра инфраструктуры не соответствовали его доходам. Со студенческой скамьи Омелян – госслужащий, а его законный доход с 2000 года за 15 лет государственной службы составлял около 2 миллионов гривен.

По версии следствия, экс-чиновник в декларациях за 2015-й и 2016-й годы умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных, на сумму более 3 миллионов гривен и 8 миллионов гривен соответственно.

Экс-чиновника обвиняют, что он якобы приобрел и пользовался автомобилем BMW X5 2015 стоимостью свыше 1 миллион гривен, который не указал в своих декларациях за оба года и записал на родного брата.

По версии следствия, в декларации за 2015 год Омелян также "забыл" указать 10 тысяч долларов – расходы на аренду дома, в котором жил с семьей.

Также в 2016-м Омелян не задекларировал факт постоянного пользования другим загородным домом и земельным участком.

Какое наказание грозит Омеляну?Сейчас экс-министра инфраструктуры обвиняют только по статье 366-1 УПК Украины. Ему грозит штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или 2 года лишения свободы.



Ранее НАБУ также подозревало Омеляна в незаконном обогащении, следовательно, при доказанности вины его могли лишить свободы на срок от 5 до 10 лет. Но 27 февраля 2019 года Конституционный суд признал статью 368-2 УК о незаконном обогащении неконституционной. Поэтому в апреле 2019-го это дело закрыли.