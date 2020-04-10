01:51
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Суд обязал НАБУ открыть дело против Омеляна: экс-министр говорит, что оно не последнее

      - Читати новину українською
      НАБУ обязали открыть дело против Омеляна за увольнения руководства Бердянского порта / daily.rbc.ua

      Суд обязал НАБУ открыть дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Емельяна из-за якобы доведение до банкротства Бердянского порта в 2017 году. Сам бывший министр уже успел намекнуть на политическую окрашенность этого дела и отметил, что инфраструктура – вне политики.

      Дело против Емельяна

      Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело против Омеляна по иску "Бердянского антикоррупционного центра". Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

      Интересно Емельян в Антикорсуде отказался избежать уголовной ответственности

      Кроме самого Омеляна, в деле фигурируют его заместитель, тогдашний госсекретарь Минифраструктуры и еще ряд чиновников Министерства. Их обвиняют в доведении Бердянского порта до банкротства.

      По обращению заявителя, вышеупомянутые чиновники прибегли к злоупотреблению властью, служебным подделкам, грубым нарушениям законодательства о труде и невыполнении судебного решения.

      Что об этом говорит сам экс-министр

      Сам Владимир Омелян намекнул на политическую окраску этого дела. Он также отметил, что до сих пор остается единственным министром правительства Гройсмана, против которого есть дело в Антикоррупционном суде.

      На самом деле в Высшем антикоррупционном суде Украины еще есть дело против Игоря Насалика –экс-министра энергетики и угольной промышленности.

      Мы считали и считаем, что инфраструктура – вне политики. Я знаю, что это не последнее дело. И знаю, что будут еще. Так закаляется оппозиция. Правда все равно победит!
      – заявил экс-министр.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Омелян НАБУ Антикоррупционный суд Министерство инфраструктуры ГП "Бердянский морской торговый порт" Бердянск Коррупция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      9 апреля , 20:20 COVID-19 и украинский туризм: как выходить из кризиса
      Світлана Попова
      9 апреля , 18:36 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
      Олександр Бевза