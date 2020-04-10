Суд обязал НАБУ открыть дело против Омеляна: экс-министр говорит, что оно не последнее

Суд обязал НАБУ открыть дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Емельяна из-за якобы доведение до банкротства Бердянского порта в 2017 году. Сам бывший министр уже успел намекнуть на политическую окрашенность этого дела и отметил, что инфраструктура – вне политики.

Дело против Емельяна

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело против Омеляна по иску "Бердянского антикоррупционного центра". Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Интересно Емельян в Антикорсуде отказался избежать уголовной ответственности

Кроме самого Омеляна, в деле фигурируют его заместитель, тогдашний госсекретарь Минифраструктуры и еще ряд чиновников Министерства. Их обвиняют в доведении Бердянского порта до банкротства.

По обращению заявителя, вышеупомянутые чиновники прибегли к злоупотреблению властью, служебным подделкам, грубым нарушениям законодательства о труде и невыполнении судебного решения.

Что об этом говорит сам экс-министр

Сам Владимир Омелян намекнул на политическую окраску этого дела. Он также отметил, что до сих пор остается единственным министром правительства Гройсмана, против которого есть дело в Антикоррупционном суде.

На самом деле в Высшем антикоррупционном суде Украины еще есть дело против Игоря Насалика –экс-министра энергетики и угольной промышленности.

Мы считали и считаем, что инфраструктура – вне политики. Я знаю, что это не последнее дело. И знаю, что будут еще. Так закаляется оппозиция. Правда все равно победит!

– заявил экс-министр.