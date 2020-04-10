Суд обязал НАБУ открыть дело против Омеляна: экс-министр говорит, что оно не последнее
Суд обязал НАБУ открыть дело против экс-министра инфраструктуры Владимира Емельяна из-за якобы доведение до банкротства Бердянского порта в 2017 году. Сам бывший министр уже успел намекнуть на политическую окрашенность этого дела и отметил, что инфраструктура – вне политики.
Дело против Емельяна
Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело против Омеляна по иску "Бердянского антикоррупционного центра". Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
Интересно Емельян в Антикорсуде отказался избежать уголовной ответственности
Кроме самого Омеляна, в деле фигурируют его заместитель, тогдашний госсекретарь Минифраструктуры и еще ряд чиновников Министерства. Их обвиняют в доведении Бердянского порта до банкротства.
По обращению заявителя, вышеупомянутые чиновники прибегли к злоупотреблению властью, служебным подделкам, грубым нарушениям законодательства о труде и невыполнении судебного решения.
Что об этом говорит сам экс-министр
Сам Владимир Омелян намекнул на политическую окраску этого дела. Он также отметил, что до сих пор остается единственным министром правительства Гройсмана, против которого есть дело в Антикоррупционном суде.
На самом деле в Высшем антикоррупционном суде Украины еще есть дело против Игоря Насалика –экс-министра энергетики и угольной промышленности.
Мы считали и считаем, что инфраструктура – вне политики. Я знаю, что это не последнее дело. И знаю, что будут еще. Так закаляется оппозиция. Правда все равно победит!
– заявил экс-министр.
Читайте также
-
На выходных в Черновицкой области не будут работать продуктовые магазины и АЗС9 апреля , 23:03
-
Как вести себя с полицией в условиях карантина: советы юриста9 апреля , 21:49
-
Всемирный банк ухудшил экономический прогноз Украины: детали9 апреля , 19:47
-
"Слуга народа" таки нашла способ, как отказаться от госфинансирования партии9 апреля , 19:01
-
Польша продлила карантин и ввела обязательный масочный режим9 апреля , 19:46
-
Правительство может ввести комендантский час в западных областях: перечень и детали9 апреля , 20:31