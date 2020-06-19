Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому очільнику Мінінфраструктури Володимиру Омеляну. Ексміністра підозрюють у скоєнні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав понад 30 мільйонів гривень. Омелян каже, що його рішення забезпечило стабільний ріст морської галузі.

У чому НАБУ підозрює Омеляна

Дії експосадовця кваліфікували за статтею про видачу нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, повідомляє пресслужба НАБУ.

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9 червня детективи бюро за процесуального керівництва САП повідомили ексміністру інфраструктури про підозру у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один з них – адміністративний – є дохідною частиною держбюджету. Тому змінювати його мала право лише Рада, а не міністр.

Крім того, Міністерство фінансів виступало проти зменшення усіх портових зборів. Там також наголошували, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів у бюджет.

У результаті такого рішення Омеляна держбюджет у 2018 році з очікуваних 203,5 мільйона гривень отримав 173,1 мільйона гривень.

Як це коментує Омелян

Ексміністр нагадав, що 12 червня його запросили до НАБУ дати додаткові покази у кримінальному провадженні щодо зниження урядом портових тарифів і зборів на 20% у 2018 році.

Нагадаю, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро-, вантажопотоку. Завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018 – 2019 роках ріст понад 20%,

– пояснив Омелян.

Та додав, що ріст наявний і тепер, попри кризу.

Омелян зазначив, що його запросили як свідка. Однак, детектив НАБУ намагається вручити йому підозру. "Мовляв, зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і я (хоча це було колегіальне рішення Кабміну) завдав збитків державі", – пояснив колишній міністр.

За його словами, тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес, займається дерегуляцією, скорочує ЄСВ, зменшує інші податки можна звинуватити у шкідництві.