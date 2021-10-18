Вищий антикорупційний суд вирішив, що у діях ексміністра немає складу кримінального правопорушення. Відповідне рішення оголосила колегія суддів ВАКС.

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Заниження портових зборів

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів, крім маякового на 20%. Один з них є адміністративний, тобто дохідною частиною держбюджету.

Втім, змінювати його мала право лише Верховна Рада, а не міністр. Через це, як стверджувало обвинувачення, бюджет недоотримав 30,4 мільйона гривень.

У НАБУ зазначають, що Міністерство фінансів виступало проти зменшення усіх портових зборів, державний бюджет. Це підтвердила Держаудитслужбою та судова експертиза. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг своєї мети.

Зверніть увагу! Володимир Омелян казав, що його рішення забезпечило стабільний ріст морської галузі. Так начебто збільшився товаро- і вантажопотік.

Прокуратура хоче оскаржувати

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури не погоджується з виправдувальним вироком для Володимира Омеляна. У НАБУ зазначили, що його намагатимуться оскаржити у суді апеляційної інстанції.

Повний текст публікації НАБУ

САП оскаржить виправдувальний вирок колишньому Міністру інфраструктури

18 жовтня 2021 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому міністру інфраструктури України, яким експосадовця визнано невинуватим у виданні службовою особою нормативно-правового акту, а саме рішення про зменшення портового (адміністративного) збору, яке призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн гривень.

Прокурор САП не погоджується з виправдувальним вироком та оскаржить його у суді апеляційної інстанції. Як вже повідомлялось, колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури. У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету 30,4 млн гривень: з очікуваних 203,5 млн гривень отримано 173,1 млн гривень.

Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети. Дії колишнього посадовця кваліфіковані за ч. 2 ст. 211 КК України ("Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах").

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.