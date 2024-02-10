Зачепили вразливу тему для американців: у чому головні провали інтерв'ю Карлсона з Путіним

Владімір Путін дав перше приватне інтерв'ю західному журналісту з лютого 2022 року, коли розпочав повномасштабну війну проти України. Поговорив із очільником Кремля колишній ведучий і коментатор телеканалу Fox News американець Такер Карлсон.

Військовий експерт Юрій Федоров розповів 24 Каналу, що це була одна зі стратегічних операцій російського президента, які відповідають за опрацювання суспільної думки насамперед на Заході. У чому головні провали інтерв'ю – читайте в нашому матеріалі.

Цікаво Які брехливі наративи про мир і війну намагався просунути Путін в інтерв'ю скандальному Карлсону

Такер Карлсон – надзвичайно популярний журналіст у правих колах США. Один з найбільш підготовлених американських інтерв'юерів. Звісно у нього з'явилася спокуса виступити "послом доброї волі" від Кремля та правій аудиторії Заходу надіслати послання від Владіміра Путіна, яке мало б виправити його вкрай поганий вигляд у висвітленні західних ЗМІ.

Також задум пов'язаний з тим, що Карлсон найближчий співробітник Дональда Трампа й тепер уже журналіст передав послання Путіну. Потрібно було показати главу Кремля таким могутнім та водночас людяним диктатором. Проте їм не вдалося,

– наголосив військовий експерт.

В інтерв'ю Путін виглядав літньою людиною, заглибленою у власні недолугі ідеї, і зовсім не таким, яким хотів висвітлити Карлсон. Американський журналіст став похмурим вже на 10 – 15 хвилині й зрозумів, що розмова провалилася, бо російський президент читав "лекцію", хаотично переказуючи історію відносин Росії та України.

Бесіда була зовсім неадекватною та нецікавою американській аудиторії, зокрема прихильникам Трампа. Виборці політика навряд знають, де розташовуються Москва та Київ, а Путін їм проповідував про листи українського гетьмана Богдана Хмельницького, київських князів та інтриги із Заходом.

Далі Владімір Путін звинувачував Захід у тому, що він його обдурив – це нав'язлива ідея людини з патологічним мисленням. Тоді в будь-якої розсудливої людини, навіть яка симпатизує главі Кремля, постає запитання: "Якщо Путіна постійно дурять, то який же він тоді лідер?". Позаяк керівник повинен з самого початку зрозуміти, що його хочуть оббрехати та відповідно прийняти для цього необхідні заходи для протидії, а він дозволяє, щоб його обманювали.

Інтерв'ю можна назвати ІПСО стратегічного значення, яке провалилося. Карлсон отримав свій гонорар за цю справу, але жодного успіху не було,

– зазначив Юрій Федоров.

Що стало найбільш вразливим для американців

Дуже болючим для Сполучених Штатів Америки стало питання "що відбувається з журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем?", який перебуває в російській в'язниці за звинуваченням у шпіонажі. Він буцім працював "в інтересах американських спецслужб", його затримали, коли він нібито "отримував секретну інформацію на конспіративній основі".

Путін під час інтерв'ю натякнув на готовність обміняти Гершковича на росіянина Вадима Соколова, який є, ймовірно, співробітником російських спецслужб і якого засудили в Німеччині до довічного позбавлення волі за вбивство колишнього польового чеченського командира Зелімхана Хангошвілі у 2019 році в Берліні.

Це взагалі провал. Як американського журналіста ставлять в один ряд з найманим вбивцею? Невдач в інтерв'ю було багато, не вийшов задум в "шефів" російської пропаганди. Тепер адміністрація президента Росії буде виправдовуватися і думати, чи потрібно було випускати Путіна на такий відповідальний захід, не підготувавши його,

– констатував Федоров.

Як у світі відреагували на інтерв'ю