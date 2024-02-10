Затронули уязвимую тему для американцев: в чем главные провалы интервью Карлсона с Путиным

Владимир Путин дал первое частное интервью западному журналисту с февраля 2022 года, когда начал полномасштабную войну против Украины. Поговорил с главой Кремля бывший ведущий и комментатор телеканала Fox News американец Такер Карлсон.

Военный эксперт Юрий Федоров рассказал 24 Каналу, что это была одна из стратегических операций российского президента, которые отвечают за обработку общественного мнения прежде всего на Западе. В чем главные провалы интервью – читайте в нашем материале.

Интересно Какие лживые нарративы о мире и войне пытался продвинуть Путин в интервью скандальному Карлсону

Такер Карлсон – чрезвычайно популярный журналист в правых кругах США. Один из самых подготовленных американских интервьюеров. Конечно у него появился соблазн выступить "послом доброй воли" от Кремля и правой аудитории Запада прислать послание от Владимира Путина, которое должно было бы исправить его крайне плохой вид в освещении западных СМИ.

Также замысел связан с тем, что Карлсон ближайший сотрудник Дональда Трампа и теперь уже журналист передал послание Путину. Нужно было показать главу Кремля таким могущественным и одновременно человечным диктатором. Однако им не удалось,

– подчеркнул военный эксперт.

В интервью Путин выглядел пожилым человеком, погруженным в собственные нелепые идеи, и совсем не таким, каким хотел показать Карлсон. Американский журналист скукожился уже на 10 – 15 минуте и понял, что разговор провалился, потому что российский президент читал "лекцию", хаотично пересказывая историю отношений России и Украины.

Беседа была совсем неадекватной и неинтересной американской аудитории, в частности сторонникам Трампа. Избиратели политика вряд ли знают, где располагаются Москва и Киев, а Путин им проповедовал о письмах украинского гетмана Богдана Хмельницкого, киевских князей и интриги с Западом.

Далее Владимир Путин обвинял Запад в том, что он его обманул – это навязчивая идея человека с патологическим мышлением. Тогда у любого здравомыслящего человека, даже симпатизирующего главе Кремля, возникает вопрос: "Если Путина постоянно обманывают, то какой же он тогда лидер?". Так как руководитель должен с самого начала понять, что его хотят оболгать и соответственно принять для этого необходимые меры для противодействия, а он позволяет, чтобы его обманывали.

Интервью можно назвать ИПСО стратегического значения, которое провалилось. Карлсон получил свой гонорар за это дело, но никакого успеха не было,

– отметил Юрий Федоров.

Что стало наиболее уязвимым для американцев

Очень болезненным для Соединенных Штатов Америки стал вопрос "что происходит с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем?", который находится в российской тюрьме по обвинению в шпионаже. Он якобы работал "в интересах американских спецслужб", и его задержали, когда он якобы "получал секретную информацию на конспиративной основе".

Путин во время интервью намекнул на готовность обменять Гершковича на россиянина Вадима Соколова, который является, вероятно, сотрудником российских спецслужб и которого приговорили в Германии к пожизненному лишению свободы за убийство бывшего полевого чеченского командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году в Берлине.

Это вообще провал. Как американского журналиста ставят в один ряд с наемным убийцей? Неудач в интервью было много, не получился замысел у "шефов" российской пропаганды. Теперь администрация президента России будет оправдываться и думать, нужно ли было выпускать Путина на такое ответственное мероприятие, не подготовив его,

– констатировал Федоров.

Как в мире отреагировали на интервью