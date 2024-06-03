Зеленський прибув до Філіппін
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України прибув до Філіппін. У Манілі Володимир Зеленський зустрівся з колегою Фердинандом Маркосом-молодшим.
Український лідер заявив, що вперше в історії наших двосторонніх відносин зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим. Також розповів, що саме обговорив на зустрічі.
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Зеленський у Філіппінах
Зеленський висловив вдячність Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої держави, а також підтримку важливих резолюцій ООН.
Президент заявив, що Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці.
Обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті,
– підкреслив український лідер.
Також глави держав обговорили двосторонню співпрацю, зокрема, експорт української аграрної продукції до Філіппін.
Візит Зеленського до Філіппін / Фото ОП
Що відомо про візит президента до Філіппін
Президент планував, але не зміг зустрітися з філіппінським колегою на полях форуму. Тож вирішив прилетіти до Маніли, Фердинанда Маркоса-молодшого на Саміт миру. Про це на умовах анонімності повідомили AP двоє філіппінських чиновників.
Агентство зауважило, що обидва лідери критично висловлювалися щодо Китаю на оборонному форумі в Сінгапурі.
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Скільки країн уже підтвердили присутність на Саміті миру
- Напередодні, 2 червня, під час візиту до Сінгапуру президент повідомив, що вже 106 країн підтвердили свою присутність на Саміті миру у Швейцарії. Зокрема, на рівні лідерів – близько 75.
- Глава держави заявив, що США підтвердили участь у саміті на високому рівні. Втім, чи буде саме Джо Байден, поки невідомо. Водночас Зеленський висловив сподівання, що буде.
- Китай не підтвердив свою присутність на будь-якому рівні. Ба більше, зауважив глава нашої держави, Пекін сьогодні працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру.