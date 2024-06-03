Зеленский прибыл на Филиппины

Президент Украины прибыл на Филиппины. В Маниле Владимир Зеленский встретился с коллегой Фердинандом Маркосом-младшим.

Украинский лидер заявил, что впервые в истории наших двусторонних отношений встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим. Также рассказал, что именно обсудили.

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Зеленский в Филиппинах

Зеленский выразил благодарность Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, четкую позицию относительно агрессии России против нашего государства, а также поддержку важных резолюций ООН.

Президент заявил, что Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества.

Обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии. Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите,

– подчеркнул украинский лидер.

Также главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, экспорт украинской аграрной продукции на Филиппины.

Визит Зеленского на Филиппины / Фото ОП

Краткая справка. Дипломатические отношения между Украиной и Филиппинами продолжаются 32 года. Их официально установили 7 апреля 1992 года.

Филиппины поддержали Украину в голосовании за резолюцию о территориальной целостности во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН 27 марта 2014 года, а также решительно осудили российскую агрессию после начала полномасштабного вторжения.

По данным Бюро иммиграции, по состоянию на май 2024 года в Филиппинах проживает 95 украинцев.

Что известно о визите президента на Филиппины

Президент планировал, но не смог встретиться с филиппинским коллегой на полях саммита в Сингапуре "Диалог Шангри-Ла". Поэтому решил прилететь в Манилу и пригласить Фердинанда Маркоса-младшего на Саммит мира. Об этом на условиях анонимности сообщили AP двое филиппинских чиновников.

Агентство отметило, что оба лидера критически высказывались в отношении Китая на оборонном форуме в Сингапуре.

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