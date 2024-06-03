Зеленский прибыл на Филиппины
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины прибыл на Филиппины. В Маниле Владимир Зеленский встретился с коллегой Фердинандом Маркосом-младшим.
Украинский лидер заявил, что впервые в истории наших двусторонних отношений встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим. Также рассказал, что именно обсудили.
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Зеленский в Филиппинах
Зеленский выразил благодарность Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, четкую позицию относительно агрессии России против нашего государства, а также поддержку важных резолюций ООН.
Президент заявил, что Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества.
Обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира и важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии. Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите,
– подчеркнул украинский лидер.
Также главы государств обсудили двустороннее сотрудничество, в частности, экспорт украинской аграрной продукции на Филиппины.
Визит Зеленского на Филиппины / Фото ОП
Краткая справка. Дипломатические отношения между Украиной и Филиппинами продолжаются 32 года. Их официально установили 7 апреля 1992 года.
Филиппины поддержали Украину в голосовании за резолюцию о территориальной целостности во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН 27 марта 2014 года, а также решительно осудили российскую агрессию после начала полномасштабного вторжения.
По данным Бюро иммиграции, по состоянию на май 2024 года в Филиппинах проживает 95 украинцев.
Что известно о визите президента на Филиппины
Президент планировал, но не смог встретиться с филиппинским коллегой на полях саммита в Сингапуре "Диалог Шангри-Ла". Поэтому решил прилететь в Манилу и пригласить Фердинанда Маркоса-младшего на Саммит мира. Об этом на условиях анонимности сообщили AP двое филиппинских чиновников.
Агентство отметило, что оба лидера критически высказывались в отношении Китая на оборонном форуме в Сингапуре.
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Сколько стран уже подтвердили присутствие на Саммите мира
- Накануне, 2 июня, во время визита в Сингапур президент сообщил, что уже 106 стран подтвердили свое присутствие на Саммите мира в Швейцарии. В частности, на уровне лидеров – около 75.
- Глава государства заявил, что США подтвердили участие в саммите на высоком уровне. Впрочем, будет ли именно Джо Байден, пока неизвестно. В то же время Зеленский выразил надежду, что будет.
- Китай не подтвердил свое присутствие на любом уровне. Более того, заметил глава нашего государства, Пекин сегодня работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира.