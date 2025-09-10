Укр Рус
10 вересня, 18:41
2

Ворог атакував дронами Запоріжжя: поранено подружжя

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Удень 10 вересня росіяни атакували Запоріжжя БпЛА, постраждало подружжя – 53-річні чоловік і жінка.
  • На місце прибули представники надзвичайних служб, унаслідок удару вибито вікна та пошкоджено балкони.

Удень середи, 10 вересня, російські військові продовжили атакувати Україну ударними безпілотниками. Зокрема, вибухи пролунали в Запоріжжі.

Унаслідок ворожого удару є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Що відомо про удар по Запоріжжю 10 вересня?

Повітряну тривогу в Запоріжжі оголосили близько 17:30. Спершу Федоров попереджав про загрозу застосування ворогом керованих авіаційних бомб та балістичних ракет, а згодом – ударних безпілотників.

Уже о 18:17 стало відомо про наслідки дронової атаки – вибиті вікна та пошкоджені балкони в багатоквартирному будинку. На місце виїхали представники надзвичайних служб.

Постраждало подружжя – 53-річні чоловік і жінка. Вони отримують усю необхідну допомогу.

Наслідки обстрілу Запоріжжя: дивіться фото

 

Атака дронами-камікадзе 10 вересня: головні новини

  • У ніч на 10 вересня противник завдав комбінованого удару по території України, запустивши 415 "Шахедів", "Гербер" та інших дронів-імітаторів, 42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/"Калібр"/Х-59(69) та 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23.
  • На Житомирщині виникли пожежі, є жертва та 5 поранених. На Хмельниччині зруйновано швейну фабрику, пошкоджено АЗС, а також відомо про 3 поранених людини. У Вінниці під ударом опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури, є постраждалий.
  • Деякі з безпілотників порушили повітряний простір Польщі. За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, це було щонайменше 19 цілей. Їх знайшли у селах Чоснувка та Вирики Люблінського воєводства, а також у Мнішкуві Лодзинського воєводства.