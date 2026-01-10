Росія атакує "Шахедами": вибухи чули на Київщині, працює ППО

Росія увечері 10 січня знову атакує Україну "Шахедами". Через це вибухи лунали на Київщині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про вибухи на Київщині?

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 19:42.

Повітряні сили о 19:49 попереджали про БпЛА на південному заході Чернігівщини південно-західним курсом на Київщину.

БпЛА на півночі Київщини – курс західний,

– писали у ПС уже о 20:03.

Через 10 хвилин у КОВА повідомили, що в області працюють по ворожих цілях сили ППО .

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – традиційно попросила місцева влада.

Останні атаки на Україну