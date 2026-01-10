Росія атакує "Шахедами": вибухи чули на Київщині, працює ППО
- Росія атакувала Київщину "Шахедами", що призвело до вибухів у регіоні.
- Місцева влада закликала мешканців залишатися в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
Росія увечері 10 січня знову атакує Україну "Шахедами". Через це вибухи лунали на Київщині.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про вибухи на Київщині?
Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 19:42.
Повітряні сили о 19:49 попереджали про БпЛА на південному заході Чернігівщини південно-західним курсом на Київщину.
БпЛА на півночі Київщини – курс західний,
– писали у ПС уже о 20:03.
Через 10 хвилин у КОВА повідомили, що в області працюють по ворожих цілях сили ППО .
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – традиційно попросила місцева влада.
Останні атаки на Україну
10 січня росіяни атакували Одеську область дронами з Чорного моря. Пошкоджено порожній резервуар на підприємстві, постраждалих немає.
Вранці російські БпЛА також атакували Київську область, працювала ППО.
А вночі окупанти атакували Дніпропетровську область. У Дніпрі після вибухів виникли перебої з електропостачанням.