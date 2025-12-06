Ворог масовано вдарив по залізничній інфраструктурі Фастова
Росія масовано атакує Україну у ніч проти 6 грудня. Під обстрілом опинився також Фастів, що на Київщині.
Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки та Укрзалізницю.
Масована атака на Фастів: що відомо?
Під масовану атаку Росії вночі 6 грудня потрапила Київщина. У Фастові пролунала серія вибухів після другої години ночі.
Як повідомили в Укрзалізниці, під масованим ударом ворога опинилась залізнична інфраструктура Фастова. Внаслідок атаки залізничники оперативно змінюють маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто вночі.
Безпека людей – понад усе. Затримки наразі контрольовані, а наші диспетчери подбають про можливі пересадки,
– йдеться в повідомленні.
За даними місцевих телеграм-каналів, після серії вибухів над містом видніється дим та нібито є руйнування.
