Ворог масовано вдарив по залізничній інфраструктурі Фастова

Росія масовано атакує Україну у ніч проти 6 грудня. Під обстрілом опинився також Фастів, що на Київщині.

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки та Укрзалізницю.

Масована атака на Фастів: що відомо?

Під масовану атаку Росії вночі 6 грудня потрапила Київщина. У Фастові пролунала серія вибухів після другої години ночі.

Як повідомили в Укрзалізниці, під масованим ударом ворога опинилась залізнична інфраструктура Фастова. Внаслідок атаки залізничники оперативно змінюють маршрути пасажирських поїздів, що мали проходити через місто вночі.

Безпека людей – понад усе. Затримки наразі контрольовані, а наші диспетчери подбають про можливі пересадки,

– йдеться в повідомленні.

За даними місцевих телеграм-каналів, після серії вибухів над містом видніється дим та нібито є руйнування.

