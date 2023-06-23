Ворог вдарив прицільним вогнем по підприємству в Херсоні: є загиблі та поранені

Окупанти прицільним вогнем вдарили по Херсону. Загарбники цинічно били по комунальному транспортному підприємству та цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста.

Деталі розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, ворог спеціально бив по цивільних.

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Що відомо про жертв та постраждалих

Спочатку Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілу 55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег – поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу.

Однак згодом стало відомо, що, на жаль, ще один працівник загинув у лікарні. Лікарі намагалися врятувати життя 43-річного чоловіка, однак травми виявилися надто тяжкими.

Мої співчуття родинам загиблих та скорішого одужання пораненим! Не пробачимо російським вбивцям смерті наших людей,

– наголосив Прокудін.

Станом на 12:00 Херсон і досі перебуває під обстрілом ворога. Закликаємо всіх українців спуститися до укриттів, це може врятувати життя!

Наслідки удару по Херсону / Фото з телеграму Олександра Прокудіна (Увага! 18+)

Що відбувається у Херсоні: дивіться відео

Зауважимо, що лише нещодавно – 17 червня – росіяни керованими бомбами обстріляли Херсонщину. Відомо, що через обстріл Козацького, що в Каховському районі, загинув один мирний житель.

Водночас було поранено трьох людей:

35-річну жінку;

88-річного чоловіка;

17-річного хлопця.

Прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Зазначимо, це частина 2 статті 438 Кримінального кодексу.