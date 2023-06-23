Деталі розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, ворог спеціально бив по цивільних.
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Що відомо про жертв та постраждалих
Спочатку Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілу 55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег – поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу.
Однак згодом стало відомо, що, на жаль, ще один працівник загинув у лікарні. Лікарі намагалися врятувати життя 43-річного чоловіка, однак травми виявилися надто тяжкими.
Мої співчуття родинам загиблих та скорішого одужання пораненим! Не пробачимо російським вбивцям смерті наших людей,
– наголосив Прокудін.