Деталі розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, ворог спеціально бив по цивільних.

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Що відомо про жертв та постраждалих

Спочатку Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілу 55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег – поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу.

Однак згодом стало відомо, що, на жаль, ще один працівник загинув у лікарні. Лікарі намагалися врятувати життя 43-річного чоловіка, однак травми виявилися надто тяжкими.

Мої співчуття родинам загиблих та скорішого одужання пораненим! Не пробачимо російським вбивцям смерті наших людей,

– наголосив Прокудін.

Зверніть увагу! Станом на 12:00 Херсон і досі перебуває під обстрілом ворога. Закликаємо всіх українців спуститися до укриттів, це може врятувати життя!