Подробности рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, враг специальнобил по гражданским.

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Что известно о жертвах и пострадавших

Сначала Александр Прокудин сообщил, что в результате обстрела 55-летний мужчина погиб на месте. Еще пятеро его коллег – ранены, их госпитализировали в медучреждения. Врачи оказывают им помощь.

Однако впоследствии стало известно, что, к сожалению, еще один работник погиб в больнице. Врачи пытались спасти жизнь 43-летнего мужчины, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

Мои соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым! Не простим русских убийц за смерти наших людей,

– подчеркнул Прокудин.

Обратите внимание! По состоянию на 12:00 Херсон до сих пор находится под обстрелом врага. Призываем всех украинцев спуститься к укрытиям, это может спасти жизнь!