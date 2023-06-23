Подробности рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, враг специальнобил по гражданским.
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Что известно о жертвах и пострадавших
Сначала Александр Прокудин сообщил, что в результате обстрела 55-летний мужчина погиб на месте. Еще пятеро его коллег – ранены, их госпитализировали в медучреждения. Врачи оказывают им помощь.
Однако впоследствии стало известно, что, к сожалению, еще один работник погиб в больнице. Врачи пытались спасти жизнь 43-летнего мужчины, однако травмы оказались слишком тяжелыми.
Мои соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления раненым! Не простим русских убийц за смерти наших людей,
– подчеркнул Прокудин.