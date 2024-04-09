Землетрус замість війни․ Як катастрофа на Тайвані вплинула на найбільших виробників чипів

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У середу, 3 квітня, Тайвань сколихнув найсильніший за останні 25 років землетрус. Його магнітуда склала 7,4, а кількість поранених сягнула 1 000 осіб, загиблих – щонайменше 13.

Окрім житла, транспортної інфраструктури та хмарочосів, постраждала й основна галузь острівної країни – виробництво чипів. Тайвань забезпечує 80 – 90% світового обсягу виробництва мікросхем, зокрема для штучного інтелекту. Через землетрус зупинилася робота найбільшого виробника чипів у світі – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Припинив працювати й конкурент TSMC, United Microelectronics Corp., працівників якого евакуювали з підприємств.

Чим загрожує світові зупинка виробництва чипів у Тайвані, як воно відновлюється та які ще є загрози та можливості – читайте в матеріалі 24 Каналу.

В очікуванні великої війни

Упродовж десятиліть головною загрозою Тайваню був його західний сусід – КНР. Материковий Китай не визнає самостійність острова і планує вторгнення. Згідно з попередженнями ЦРУ, китайський лідер Сі Цзіньпін хоче, щоб його армія була готова вторгнутися на острів до 2027 року.

У зверненні 31 грудня 2023 року Сі назвав "обʼєднання" розділених з середини XX століття країн "історичною неминучістю". Поки на заваді цьому стоїть підтримка та позиція США.

Чому Китай та Тайвань ворогують? Тайвань (Китайська республіка) – острівна країна на схід від материкового Китаю. До 1949 року Китайська республіка контролювала весь Китай, але після поразки в Громадянській війні уряд відступив на Тайвань і сусідні острови, де утворив фактично "Китай у вигнанні" зі столицею у Тайбеї.



Материковий Китай вважає острів своєю невіддільною частиною і планує вторгнення туди. Водночас Тайвань не є загально визнаною державою, але підтримує звʼязки з багатьма країнами через свої представництва та є партнером США. Вираз "останнє китайське попередження" пов'язують з ультиматумами Китаю до США щодо присутності біля Тайваню. Однак численні такі попередження ще з 1950-их – 1960-их років не призвели до ескалації.

Ч ому тайванські чипи такі важливі?

Bloomberg Economics оцінює економічні наслідки вторгнення на Тайвань у близько 10% світового ВВП – це приблизно 10 трильйонів доларів. Наслідки атаки на острів перевершать удар від агресії Росії проти України, пандемії Covid-19 та світової фінансової кризи.Тайвань виробляє більшу частину напівпровідників на світовому ринку. На сектори, які використовують чипи, припадає 5,6% загальної доданої вартості у світі – це майже 6 трильйонів доларів. Загальна ринкова капіталізація 20 найбільших клієнтів гіганта мікрочипів TSMC становить близько 7,4 трильйона доларів. Ці суми дають уявлення про наслідки, до яких може призвести війна у Тайванській протоці.

Мікросхеми, або мікрочипи, або просто чипи друкуються на кремнієвих дисках спеціальними літографічними машинами. Чипи є "мізками" всієї сучасної техніки – від смартфонів і ноутбуків до пральних машин і автомобілів, від космічних ракет до зброї.

Тайвань забезпечує до 90% світового виробництва чипів. З 1950-их країна зробила великий поштовх у переході від аграрної до високотехнологічної економіки.

Загрози війни та землетрусів – не перші проблеми з чипами. У 2020 – 2023 роках тривав глобальний дефіцит мікросхем, пов'язаний із пандемією Covid. Під час цієї кризи попит на чипи на 20 – 30% перевищив пропозицію. Дефіцит стосувався понад 169 галузей – автовиробництва, відеокарт, компʼютерів, споживацької електроніки тощо.

Згідно з моделюванням Bloomberg Economics, найбільшим ударом для світового виробництва у разі війни стане відсутність чипів. На Тайвань та світ очікують такі наслідки:

зупиняться виробництва ноутбуків, планшетів і смартфонів;

постраждають заводи, де випускають автомобілі та побутову техніку;

економіка Тайваню буде знищена, під удар потрапить 40% ВВП острова;

ВВП Китаю впаде на 16,7%;

ВВП США впаде на 6,7% через залежність великих компаній, зокрема Apple, від чипів з Тайваню;

світовий ВВП впаде на 10,2%, найбільше постраждають Південна Корея, Японія та інші економіки Східної Азії.

Однак навесні 2024-го сценарії скоригувала природа. На виробництво чипів вплинула не війна, а стихія.

Все не так погано. Якими є перші наслідки

Відразу після землетрусу компанія TSMC заявила про плани відновити виробництво на підприємствах, що постраждали, протягом ночі.

"Відсутні пошкодження наших критично важливих інструментів, включаючи всі ультрафіолетові інструменти для літографії", – мовиться у заяві компанії ввечері 3 квітня, про яку пише Bloomberg.

На декількох підприємствах була пошкоджена невелика кількість інструментів, але компанія залучила всі наявні ресурси для забезпечення повного відновлення.

TSMC здійснила свої плани та за день після землетрусу відновила роботу зупинених підприємств на 80%, повідомляє The Korea Times. Водночас деяким виробництвам може знадобитися більше часу для відновлення, кажуть у компанії.



TSMC – один з найбільших виробників напівпровідників у світі / Фото Wikipedia

Найдорожче обладнання TSMC – літографічні машини з ультрафіолетовим випромінюванням – не зазнали жодної шкоди. Ці прилади необхідні для створення 5-нанометрових і 3-нанометрових чипів, які використовуються для продуктів штучного інтелекту Nvidia і процесорів iPhone від Apple.

Оскільки TSMC контролює понад 60% світового ринку створення чипів та обслуговує американські Apple і Nvidia, британські експерти з Barclays вважають необхідною диверсифікації ланцюгів постачання мікросхем.

"Ми вважаємо, що це може призвести до збоїв у постачанні технологічних ланцюгів. Хоча деякі компанії повідомили про обмежені збитки, а багато напівпровідникових заводів побудовані з урахуванням сильних землетрусів, зупинки певних операцій на високотехнологічних напівпровідникових заводах можуть призвести до збоїв", – йдеться у звіті Бум Кі Сона і Браяна Тана, аналітиків британського інвестиційного банку Barclays, який наводить The Korea Times.

Певні типи чипів високої якості потребують безперебійної роботи 24/7 у вакуумі протягом тижнів. Зупинення роботи в північних промислових зонах Тайваню може призвести до псування високоякісних чипів,

– додають аналітики.

Водночас Nvidia після землетрусу заявила, що не очікує жодного впливу на постачання через землетрус на Тайвані, пише Nikkei Asia.

Поштовх для конкурентів

Отримувачами вигоди від диверсифікації можуть стати корейські напівпровідникові компанії – Samsung Electronics і SK hynix. Вони вже призупинили переговори щодо цін на мікросхеми з клієнтами в очікуванні наслідків землетрусу – пропозиція чипів може зменшитися, що призведе до зростання цін. Про це йдеться у матеріалі The Korea Times.

Через два дні після землетрусу The Wall Street Journal повідомила, що Samsung планує подвоїти свої інвестиції у виробництво чипів в американському Техасі – до 44 мільярдів доларів. У 2021 році південнокорейська компанія уже витратила близько 20 мільярдів доларів на будівництво фабрики у цьому штаті.

Нові інвестиції призначені для ще одного виробництва, пакувального майданчика та науково-дослідної установи. Все це розташується у місті Тейлор, де побудований перший майданчик Samsung.

Розширення виробництва Samsung у США на тлі тайванського землетрусу підкреслить успіх адміністрації Джо Байдена. Закон CHIPS, підписаний президентом Штатів у серпні 2022 року, має на меті залучити світових виробників мікросхем до США.

З цією метою Вашингтон планує виділити Samsung понад 6 мільярдів доларів як додатковий стимул для підтримки роботи в Штатах. Нещодавно найбільший на сьогодні грант CHIPS отримала Intel, залучивши до 8,5 мільярдів доларів на продовження різноманітних операцій у США.

Спротив землетрусам. Висновки для Тайваню

Уже через кілька днів після катастрофи оцінки збитків стали більш оптимістичними. Аналітики Citigroup стверджують, що вплив землетрусу на роботу TSMC є "керованим", а аналітики Jefferies Financial Group сказали Bloomberg, що негативні наслідки мають бути обмеженими.

"На щастя, будівельні норми були повністю переглянуті, і катастрофа та шкода від неї поки що здаються помірними навіть в епіцентрі", – кажуть аналітики.

Ймовірно, вплив землетрусу був обмеженим завдяки добре підготовленому населенню та дуже суворим будівельним нормам,

– прокоментував для 24 Каналу Готьє Вассер (Gauthie Vasseur), викладач, виконавчий директор Центру бізнес-аналітики Фішера в Каліфорнійському університеті у Берклі, президент Альянсу за інклюзивний штучний інтелект.



Наслідки землетрусу на Тайвані / Фото IRIS LI

Джерела Вассера на острові не відчули суттєвих змін у роботі через землетрус. Одним з індикаторів експерт називає фондовий ринок: Nvidia втратила 3 – 4% вартості, але швидко відновилася, що вказує на те, що бізнес навряд чи зазнає значного впливу.

"Але це явне нагадування про те, наскільки наше суспільство залежить від Тайваню в епоху штучного інтелекту, і що зміна цієї ситуації для отримання більшої самостійності може зайняти десятиліття", – каже Вассер.

Після землетрусу 1999 року компанія TSMC встановила на своїх підприємствах амортизатори, які зменшують вібрації на 15 – 20%. Крім того, будівельні конструкції всіх заводів, побудованих після землетрусу в Гаосюні 2016 року, мають коефіцієнт сейсмостійкості на 125% вищий, ніж вимагає уряд Тайваню.

Коли на Тайвані фіксують землетрус магнітудою понад 4 бали, першим на заводах з виробництва мікросхем мають евакуювати весь персонал. Далі фахівці дистанційно спостерігають за фабриками на предмет пожеж та токсичних викидів.Після фіксації безпечних умов робітники повертаються до корпусів для перевірки обладнання. Це може тривати від кількох годин до кількох днів, пише Nikkei Asia з посиланням на менеджера одного з постачальників обладнання.

"Якщо це станеться під час свят або не у звичайний робочий час, увесь персонал негайно повертається на фабрику менш ніж за годину", – сказав виданню один з інженерів. Після останнього землетрусу робітники працювали понаднормово під час національного свята, щоб якомога швидше відновити виробництво. На початку квітня у Тайвані почалися весняні канікули та дні прибирання могил.

На Тайвані підтверджують, що за останні роки острів значно покращив стійкість перед землетрусами.

"Тайвань продовжує розвивати ці технології, і ми маємо переваги", – зазначив Ву Ї-мін, професор наук про Землю Національного університету Тайваню та керівник групи Національного науково-технічного центру зі зменшення катастроф, агенції міністерства науки та технологій.

Ву поділився з Bloomberg, що організація розробила більш серйозну систему реагування на катастрофи за останні три – п’ять років. Це є критичною потребою через вразливість острова до сейсмічної активності.