Реальний досвід "віртуального" бою: як використовують VR-технології у центрах Сухопутних військ

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) в Сухопутних військах невпинно вдосконалюється з урахуванням технологічних новацій та змін на фронті. За допомогою віртуальної реальності новобранці проходять психологічну адаптацію та закріплюють навички, що потрібні для бою.

"Перший бій": знання й технології, що рятують життя

У Сухопутних військах кажуть, що українські рекрути, як мобілізовані, так і контрактники, впродовж 51 дня отримують найважливіші уміння, потрібні для фронту. А також "концентровані" теоретичні знання про зброю, військову тактику, вибухові пристрої, медицину, дрони, зв’язок та РЕБ – власне, про все те, з чого складається сучасне поле бою.

При цьому інструктори активно застосовують технології, які допомагають зробити навчання більш ефективним. Наприклад, віртуальну реальність, завдяки якій військовослужбовець може опановувати певний вид озброєння або зануритися в обставини реального бою.

Група українських піхотинців відбиває "м’ясний" штурм росіян. Кулеметник "косить" ворожих штурмовиків. Один з окупантів кидає гранату, але кулеметник та його помічник встигають зреагувати і сховатися за вигином окопу. Після вибуху вони продовжують бій.

Однак все це відбувається у віртуальному світі. Рекрути проживають свій перший бій, одягнувши окуляри віртуальної реальності (VR) та сидячи у безпечному підземному класі одного з навчальних центрів Сухопутних військ.

Так використовується у військовій підготовці VR-фільм "Перший бій", який створив Підрозділ розвитку та інновацій озброєння (ПРІО) Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Знятий на основі реальних подій та ситуацій, фільм дає змогу бійцям поринути в них, пережити емоції першого бою та закріпити потрібні для нього навички.

Фільм допомагає зрозуміти організацію оборони, алгоритм дій у стресовій ситуації під час обстрілу, а також процес надання домедичної допомоги пораненому та його евакуацію,

– пояснюють фахівці ПРІО.

Вони також додають, що стрічка формує потрібні нейронні зв’язки для подальшої адаптації військовослужбовця під час виконання реальних бойових завдань.

Українські військові тренуються у VR-окулярах / Фото Євгена Солонини

"Фільм показує, що я мав би зробити під час бою, і чому"

За командою інструкторки, українські захисники знімають віртуальні окуляри та кладуть їх перед собою на стіл. У більшості з них на обличчі виступили краплини поту, хоча в підземному "класі" зовсім не спекотно. Рекрути досить емоційно обговорюють подробиці бою, який вони щойно пережили разом.

Фільм показує, що я маю зробити під час бою, і чому,

– коротко формулює навчальний ефект фільму "Перший бій" один з військовослужбовців.

Чимало новобранців, вчорашні цивільні, дивуються самому факту, що у їхній військовій підготовці застосовують найсучасніші технологічні та освітні рішення.

Це була несподіванка: ніколи раніше я VR-окуляри не одягав. Я вражений, що такі технології вже використовуються для військової підготовки в Україні. Під час фільму відчував, ніби я справді опинився на "нулі", в реальному бою. Було трохи страшно. Але водночас і дуже цікаво,

– зізнається рекрут Олександр.

Рекрут Дмитро вважає, що найважливіші військові знання та навички треба закріплювати. І віртуальна реальність – зокрема, фільм про перший бій, симулятори різних видів озброєння – дуже допомагають у цьому.

Він розповідає, що найскладнішою є тактика: як заходити в траншеї, як проводити штурм вдень і вночі, як оборонятися, ну і фізично складно бігати по бездоріжжю в броні та повному екіпіруванні. Але з кожним новим тренуванням все виходить легше.

Дмитро пригадує, як починалася військова підготовка його групи, і себе тодішнього: розгубленого, який щойно прийшов із цивільного життя. Він додає: "Добре, що нам дали п’ять днів на психологічну акліматизацію. І вже потім перші випробування: біг з баулами, дим, скиди з дронів та крики інструкторів".

Скажу чесно: сприймати фільм "Перший бій" досить важко, адже він максимально наближений до умов реального бою. Але там дуже багато корисної інформації: час від часу кадр зупиняється і спливають підказки про те, як діяти в різних ситуаціях: "Ніколи не залишай зброю!", "Попередь побратимів про гранату!",

– пояснює Надія, старша інструкторка з психологічної підготовки навчального центру Сухопутних військ.

Психологічна смуга перешкод: "Вперед! Побратими чекають!"

Віртуальний бій рекрути навчального центру Сухопутних військ проходять вже більш ніж пів року. І це завжди відбувається саме посередині навчального процесу, коли вони вже мають основні знання і розуміють те, що бачать у кадрі. VR-технології є ефективними саме у комплексі з іншими елементами навчального процесу.

Надія каже, що інструктори за пів року вже звикли до таких "віртуальних" навчальних матеріалів. Вони ніби накладаються на знання та навички, отримані новобранцями на попередніх заняттях. Головна мета – це формування стресостійкості та підготовка рекрутів до бойових умов.

Після VR-фільму "Перший бій" новобранці матимуть достатньо часу для того, щоб відпрацювати всі побачені в ньому аспекти бою на полігонах: як поодинці, так і в складі підрозділу, під час так званих колективних вправ. Одна з таких вправ – психологічна смуга перешкод.

"Крий свій сектор! Наступна двійка, вперед! Швидше, побратими чекають!" – щосили кричить сержант, інструктор навчального центру. Його підопічні тим часом долають стіну та руїни будівлі, пробігають колодою через урвище, поміж автомобільних покришок, які хаотично розгойдуються. А далі пірнають в люк пошкодженої бронемашини і вилазять з неї з протилежного боку. Не забуваючи при цьому прикривати побратимів, стежити за ймовірним противником та виявляти мінні загородження, які можуть бути встановлені на маршруті.

Крики, дим, вибухи, дзижчання навчального дрона та скривавлені манекени, що імітують загиблих окупантів.

Подолання смуги перешкод – виклик, який потребує психологічної та фізичної витривалості, а також базових знань про ведення бойових дій. Втім, це завдання долає переважна більшість новобранців, адже в них позаду багато тижнів інтенсивної підготовки.

З чого складається психологічна підготовка під час БЗВП?

Надія, яка є профільним інструктором із цього напрямку, окреслює кілька етапів, які послідовно налаштовують і загартовують психіку майбутнього бійця. Це насамперед:

психологічна адаптація: лекції та практичні заняття на початку БЗВП, де новобранцям пояснюють, як працювати зі своїми емоціями, входити в стан, оптимальний для ведення бою та розслаблятися після нього, розпізнавати стресові стани та давати їм раду;

теорія: зокрема, як побудована людська психіка, як вона реагує на стрес та як надавати психологічну допомогу собі або побратиму;

відпрацювання дій під час артилерійського обстрілу;

проходження навчально-тренувального комплексу "Антидрон";

заняття з використанням віртуальної реальності, зокрема, перегляд навчально-тренувального фільму "Перший бій";

обкатка важкою бронетехнікою;

подолання психологічної смуги перешкод.

Однак зазначається, що навчання бійців змінюється разом з війною. Доповнена реальність, тренажери і симулятори, спеціальне програмне забезпечення – це лише частина тих змін, яких зазнає військова підготовка нового покоління українських воїнів.

Новобранці проходять БЗВП / Фото Євгена Солонини

Адаптуються до реалій російсько-української війни і тематика занять, і сама логіка, за якою побудоване навчання. На війні зросла роль взаємодії підрозділів та малих груп, тож понад 40% часу курсанти вивчають дії у складі підрозділу.

Лінія фронту динамічно змінюється, а отже зростає ймовірність зустрічі з малими групами окупантів, причому не лише на позиціях, а і в тилу. Тому на вогневу підготовку припадає щонайменше 12 днів БЗВП. Окремою навчальною темою є колективне піхотне озброєння: кулемети, гранатомети й міномети.

Фізичній підготовці приділяється особлива увага: йдеться про практичні вправи зі зброєю та напрацювання витривалості бійців.

У російсько-українській війні стрімко зростає роль технологій: безпілотники та роботизовані системи, РЕБ, сучасні комплекси зв’язку, тепловізійна оптика, бойове програмне забезпечення на кшталт "Кропиви" – з усіма цими темами детально знайомлять новобранців у навчальних центрах Сухопутних військ.

Також на фронті зростає значення само- і взаємодопомоги у разі поранення. Отже, кожен боєць повинен вміти більшість того, що зазвичай робить бойовий медик.

