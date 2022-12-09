Що має бути вказане у повістці і хто може не йти у військкомат, отримавши її

Воєнний стан, а відтак мобілізація в Україні все ще триває. Отримати повістку може фактично кожен, однак у разі їх невідповідності закону та за наявності поважних причин, визначених на державному рівні, ви можете не йти до воєнкомату.

24 канал розібрався з правилами вручення повістки, розповідаємо, усі нюанси.

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Як мають вручати повістку

Відповідно до чинного законодавства (Положення про підготовку та проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 21 березня 2002 р. № 352), повістки видають особисто в руки військовозобов'язаному. Їх можуть вручити у громадських місцях.

Також повістку можуть передати через керівника на роботі і через керівників навчальних закладів. При отриманні повістки військовозобов'язаний повинен розписатися про її отримання.

Повістка має бути повністю заповнена. Коли повістку заповнюють при військовозобов'язаному, це можна оскаржити, за винятком, коли її особисто вручав начальник ТЦК.

Усі громадяни, які отримали повістки, зобов'язані особисто прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, зазначений у документі.

У повістці мають бути вказані:

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

дата народження;

адреса військовозобов'язаного;

місце роботи;

вид повістки;

дата, час та адреса місця, куди потрібно з'явитися;

уточнення щодо документів чи речей, які слід взяти із собою;

назва органу, друк, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника комплектуючого центру.

Причинами неприбуття за повісткою є:

надзвичайна ситуація, що виникла під час призову та завадила своєчасному прибуттю;

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини чоловіка), яка сталася пізніше ніж за 7 діб до дати початку служби;

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (дружини), які проживають разом з військовозобов'язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення щодо військовозобов'язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

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Чоловіки можуть понести відповідальність за неявку до військкомату

Якщо військовозобов'язаний в зазначений у повістці час не з'явився до ТЦК та СП без поважних причин, це вважається порушенням правил мобілізації. За це передбачено: