Что должно быть указано в повестке и кто может не идти в военкомат, получив ее
Военное положение, а потому мобилизация в Украине все еще продолжается. Получить повестку может фактически каждый, однако в случае их несоответствия закону и при наличии уважительных причин, определенных на государственном уровне, вы не можете идти в военкомат.
24 канал разобрался с правилами вручения повестки, рассказываем все нюансы.
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Как должны вручать повестку
В соответствии с действующим законодательством (Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 21 марта 2002 г. № 352), повестки выдают лично в руки военнообязанному. Они могут быть вручены в общественных местах.
Также повестку могут передать через руководителя на работе и руководителей учебных заведений. При получении повестки военнообязанный должен расписаться о ее получении.Обратите внимание! Повестка должна быть полностью заполнена. Когда повестку заполняют при военнообязанном, это можно обжаловать за исключением, когда ее лично вручал начальник ТЦК.
Все граждане, получившие повестки, обязаны лично прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, указанный в документе.
В повестке должны быть указаны:
- фамилия, имя и отчество военнообязанного;
- дата рождения;
- адрес военнообязанного;
- место работы;
- вид повестки;
- дата, время и адрес места, куда следует явиться;
- уточнение по документам или вещам, которые следует взять с собой;
- название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя комплектующего центра.
Причинами неприбытия по повестке:
- чрезвычайная ситуация, возникшая во время призыва и помешавшая своевременному прибытию;
- смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены мужа), которая произошла позже чем за 7 суток до даты начала службы;
- болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (жены), проживающие вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;
- осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, что делает невозможным его прибытие;
- сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.
Мужчины могут понести ответственность за неявку в военкомат.
Если военнообязанное в указанное в повестке время не явилось в ТЦК и СП без уважительных причин, это считается нарушением правил мобилизации. За это предусмотрено:
- административная ответственность – этот вид наказания наступает по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 1700 до 3400 гривен (3400 – 5100 гривен для должностных лиц), если речь идет о повестке для уточнения данных или прохождении медкомиссии;
- уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет может наступить по статье 336 Уголовного кодекса Украины, если лицу вручена "боевая" повестка (то есть для отправки в подразделение, после прохождения медкомиссии и с указанием воинской части, куда она отбывает) и она не пришла к месту сбора.