Что должно быть указано в повестке и кто может не идти в военкомат, получив ее

Военное положение, а потому мобилизация в Украине все еще продолжается. Получить повестку может фактически каждый, однако в случае их несоответствия закону и при наличии уважительных причин, определенных на государственном уровне, вы не можете идти в военкомат.

24 канал разобрался с правилами вручения повестки, рассказываем все нюансы.

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Как должны вручать повестку

В соответствии с действующим законодательством (Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 21 марта 2002 г. № 352), повестки выдают лично в руки военнообязанному. Они могут быть вручены в общественных местах.

Также повестку могут передать через руководителя на работе и руководителей учебных заведений. При получении повестки военнообязанный должен расписаться о ее получении.

Повестка должна быть полностью заполнена. Когда повестку заполняют при военнообязанном, это можно обжаловать за исключением, когда ее лично вручал начальник ТЦК.

Все граждане, получившие повестки, обязаны лично прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, указанный в документе.

В повестке должны быть указаны:

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

дата рождения;

адрес военнообязанного;

место работы;

вид повестки;

дата, время и адрес места, куда следует явиться;

уточнение по документам или вещам, которые следует взять с собой;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя комплектующего центра.

Причинами неприбытия по повестке:

чрезвычайная ситуация, возникшая во время призыва и помешавшая своевременному прибытию;

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены мужа), которая произошла позже чем за 7 суток до даты начала службы;

болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (жены), проживающие вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, что делает невозможным его прибытие;

сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Мужчины могут понести ответственность за неявку в военкомат.

Если военнообязанное в указанное в повестке время не явилось в ТЦК и СП без уважительных причин, это считается нарушением правил мобилизации. За это предусмотрено: