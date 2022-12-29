Мобілізація в Україні: чи можна викликати до військкомату телефоном, поштою і через родичів
Джерело:НВ
В Україні тривають воєнний стан та мобілізація. Працівники Територіальних центрів комплектування видають повістки чоловікам віком від 18 до 60 років.
Українське законодавство не забороняє вручати повістки в публічних місцях. Однак є обмеження щодо виклику чоловіків до ТЦК.
До теми Мобілізація в Україні: що буде, якщо не з'явитися з повісткою до військкомату
Чи можна викликати у військкомат телефоном
Юрист Дмитро Дончак розповів, що виклик до ТЦК у довільній формі не несе юридичної сили для військовозобов'язаних.
Виклик до військкомату можливий лише по повістці. При цьому повістка повинна бути вручена належним чином, тобто особисто в руки, під особистий підпис,
– наголосив юрист.
Він перерахував такі неналежні способи оповіщення:
- надсилання СМС-повідомлень;
- надсилання фото повістки в вайбер;
- вкидання повістки до поштової скриньки;
- вручення повістки родичам або співмешканцям.
"Такі оповіщення можна ігнорувати, без будь-яких негативних наслідків. За таке ігнорування немає ані кримінальної, ані адміністративної відповідальності. Таким чином, якщо ви після проходження ВЛК не підписували жодних повісток, то у вас немає підстав для хвилювання", – пояснив Дончак.
Окрім цього, працівники військкомату не можуть оголосити військовозобов'язаного в розшук, навіть якщо йому вручили мобілізаційне розпорядження, тобто повістку на відправлення до військової частини. За словами юриста, у них на це немає повноважень.
Хто може вручати повістки
Вручення повісток відбувається лише особисто в руки певними категоріями службовців:
- безпосередньо посадовими особами районного (міського) ТЦК та СП;
- органами місцевого самоврядування;
- керівниками підприємств, установ, організацій;
- ректорами, керівниками закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності;
- власниками будинків.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні до 19 лютого 2023 року.
- У ЗСУ зауважили, що не планують збільшити мобілізацію взимку перед новою загрозою з боку Росії.
- Наразі війська потребують представників практично всіх спеціальностей для комплектування ЗСУ та інших формувань.