Вступ до НАТО – безумовний пріоритет України, – у Зеленського відреагували на слова Пристайка
Вадим Пристайко допустив, що Україна може подумати про відмову від вступу в НАТО, якщо це допоможе запобігти війні. У Володимира Зеленського вже відреагували на слова посла.
Заяву Пристайка 24 каналу прокоментував прессекретар глави держави Сергій Никифоров. Він закликав поки не поспішати з висновками.
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У президента відреагували на слова Пристайка
Речник Зеленського зазначив, що з того, що він встиг прочитати, важливим є те, що Пристайко використав слово "гнучкість".
Перед тим, як робити гучні та неприємні висновки, потрібно дати послу можливість пояснити його слова – що саме він мав на увазі. Можливо, він зовсім не те мав на увазі,
– зазначив Никифоров.
Водночас він наголосив, що яке б пояснення не було, курс на вступ до НАТО, як і європейський курс України, є безумовним пріоритетом України.
Це, за словами речника Зеленського, відображено
- у Конституції,
- у щоденних кроках української влади,
- у бажанні всього суспільства.
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