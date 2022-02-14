Вступ до НАТО – безумовний пріоритет України, – у Зеленського відреагували на слова Пристайка

Вадим Пристайко допустив, що Україна може подумати про відмову від вступу в НАТО, якщо це допоможе запобігти війні. У Володимира Зеленського вже відреагували на слова посла.

Заяву Пристайка 24 каналу прокоментував прессекретар глави держави Сергій Никифоров. Він закликав поки не поспішати з висновками.

До теми Шукаємо найкраще рішення, – Пристайко допустив відмову України від НАТО, якщо це спинить війну

У президента відреагували на слова Пристайка

Речник Зеленського зазначив, що з того, що він встиг прочитати, важливим є те, що Пристайко використав слово "гнучкість".

Перед тим, як робити гучні та неприємні висновки, потрібно дати послу можливість пояснити його слова – що саме він мав на увазі. Можливо, він зовсім не те мав на увазі,

– зазначив Никифоров.

Водночас він наголосив, що яке б пояснення не було, курс на вступ до НАТО, як і європейський курс України, є безумовним пріоритетом України.

Це, за словами речника Зеленського, відображено

у Конституції,

у щоденних кроках української влади,

у бажанні всього суспільства.

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