Вступление в НАТО – приоритет Украины, – у Зеленского отреагировали на слова Пристайко
Вадим Пристайко допустил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну. У Владимира Зеленского уже отреагировали на слова посла.
Заявление Пристайко 24 каналу прокомментировал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Однако он призвал пока не торопиться с выводами.
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У президента отреагировали на слова Пристайко
Пресс-секретарь Зеленского отметил, что из того, что он успел прочитать, важно то, что Пристайко использовал слово "гибкость".
Прежде чем делать громкие и неприятные выводы, нужно дать послу возможность объяснить его слова – что именно он имел в виду. Возможно, он совсем не то имел в виду,
– отметил Никифоров.
В то же время он подчеркнул, что какое бы объяснение ни было, курс на вступление в НАТО, как и европейский курс Украины, является безусловным приоритетом Украины.
Это, по словам представителя Зеленского, отражено
- в Конституции,
- в ежедневных шагах украинской власти,
- в желании всего общества.
Заявление Пристайко о возможности отказа от вступления в НАТО
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко дал интервью журналисту BBC Стивену Нолану. Дипломат допустил возможность отказа Украины от вступления в Альянс, если это поможет предотвратить войну с Россией.
В то же время, посол подчеркнул, что курс на НАТО закреплен в Конституции Украины. Он также уточнил, что Киев вряд ли сможет отказаться от цели вступить в Альянс.
Украина и вступление в НАТО: коротко
- В 2008 году Украина и Грузия подали заявку на вступление в Альянс. Летом 2020 года НАТО признал страну участником Программы расширенных возможностей. Прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству.
- Вопрос присоединения Киева к организации всегда беспокоил Владимира Путина. Однако в декабре 2021 года он решился выдвинуть США и самому Альянсу ультиматум, который назвал "гарантиями безопасности" для России. В них есть требование о нерасширении НАТО путем присоединения Украины. На этот счет прошло много переговоров. Москва получила категорический отказ. Однако Путин не останавливается и постоянно требует этих "гарантий безопасности".
- Если бы Украина согласилась не вступать в Альянс, это означало бы, что глава Кремля добился своего.
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