Вступление в НАТО – приоритет Украины, – у Зеленского отреагировали на слова Пристайко

Вадим Пристайко допустил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну. У Владимира Зеленского уже отреагировали на слова посла.

Заявление Пристайко 24 каналу прокомментировал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Однако он призвал пока не торопиться с выводами.

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У президента отреагировали на слова Пристайко

Пресс-секретарь Зеленского отметил, что из того, что он успел прочитать, важно то, что Пристайко использовал слово "гибкость".

Прежде чем делать громкие и неприятные выводы, нужно дать послу возможность объяснить его слова – что именно он имел в виду. Возможно, он совсем не то имел в виду,

– отметил Никифоров.

В то же время он подчеркнул, что какое бы объяснение ни было, курс на вступление в НАТО, как и европейский курс Украины, является безусловным приоритетом Украины.

Это, по словам представителя Зеленского, отражено

в Конституции,

в ежедневных шагах украинской власти,

в желании всего общества.

Заявление Пристайко о возможности отказа от вступления в НАТО

Согласно последним опросам, большинство украинцев в случае проведения референдума поддержало бы и вступление Украины в Европейский Союз, и в Североатлантический альянс. В частности, за вступление в НАТО проголосовали бы 59,2% украинцев

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко дал интервью журналисту BBC Стивену Нолану. Дипломат допустил возможность отказа Украины от вступления в Альянс, если это поможет предотвратить войну с Россией.

В то же время, посол подчеркнул, что курс на НАТО закреплен в Конституции Украины. Он также уточнил, что Киев вряд ли сможет отказаться от цели вступить в Альянс.

Украина и вступление в НАТО: коротко

В 2008 году Украина и Грузия подали заявку на вступление в Альянс. Летом 2020 года НАТО признал страну участником Программы расширенных возможностей. Прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству.

Вопрос присоединения Киева к организации всегда беспокоил Владимира Путина. Однако в декабре 2021 года он решился выдвинуть США и самому Альянсу ультиматум, который назвал "гарантиями безопасности" для России. В них есть требование о нерасширении НАТО путем присоединения Украины. На этот счет прошло много переговоров. Москва получила категорический отказ. Однако Путин не останавливается и постоянно требует этих "гарантий безопасности".

Если бы Украина согласилась не вступать в Альянс, это означало бы, что глава Кремля добился своего.

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