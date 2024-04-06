"Обговорення є": чому у західних ЗМІ говорять про вступ України до НАТО в обмін на території

Видання La Republica опублікувало матеріал про те, що нібито у НАТО обговорюють можливість надати гарантії пришвидшення процесу вступу України до Альянсу, якщо наша держава відмовиться від тимчасово окупованих Росією територій. Обговорення щодо цього на Заході дійсно є.

Представники західних держав обговорюють такий сценарій, але кожна має різні причини щодо цього питання. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян.

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"Така ідея є абсолютно маргінальною у західних колах і всередині НАТО. Але обговорення дійсно є. Вони є через те, що різні суб'єкти переслідують різні цілі", – сказав він.

"Є різні гравці"

Олег Саакян зазначив, що є група, яка намагається у такий спосіб зараз створити для себе виправдання, чому Україну не беруть в НАТО. Вони кажуть, що якщо Україна віддасть тимчасово окуповані території Росії, то зможе увійти до Альянсу. Однак вони знають, що наша держава ніколи на це не погодиться.

Також є частина держав, які про це говорять лише для того, щоб довести, що це неможливо. Вони показують соціологію, суспільну думку, позицію України. Представники цих країн спеціально підіймають цю тему для того, щоб довести її абсурдність, дати аргументи, які доводять це.

Тобто є абсолютно різні гравці, які говорять на цю тему. Це не означає, що всі вони реально хочуть її реалізувати та бачать її можливою. А для того, щоб Україну взяли в НАТО без розповсюдження безпекової парасольки на окуповані території або, наприклад, прифронтові території, нашій державі не потрібно від них відмовлятися,

– наголосив політолог.

Є цілий розділ договорів про об'єднання НАТО. Там є стаття, яка присвячена територіям, які підпадають під захист Альянсу та спільний захист. За лапки цих територій виведена ціла низка територій, які стосуються держав-членів НАТО.

Наприклад, британські Фолклендські острови виведені за лапки простору, який перебуває під захистом НАТО. Відповідно якщо там розпочинаються бойові дії, то це не зобов'язує НАТО воювати за них. Хоча це суверенна територія Великої Британії.

Також там мовиться про те, що ведення бойових дій і розпізнавання певних дій як напад на себе також не зобов'язує країни одразу ж включитися у війну.

"Якби була політична воля прийняти Україну зараз, то можна було б Україну прийняти навіть за умов, що парасолька безпекова розповсюджується виключно на Говерлу і 10 метрів навколо неї. Але на сьогодні немає такої волі й відповідно виникають такі різні ідеї", – додав Саакян.

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