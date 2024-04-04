Окрему заяву щодо цього зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг за результатами засідання міністрів закордонних справ. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі.
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"Немає жодних перспектив для Альянсу"
Очільник Альянсу нагадав, що це Росія розпочала війну в Україні, аби взяти її під контроль. Київ має право на захист своєї території, оскільки це прописано в міжнародному праві. Союзники по НАТО вирішили допомогти Україні захиститися, однак посилати свою армію не планують.
У нас немає жодних перспектив мати бойові підрозділи НАТО на території України. Про це не надходило жодних запитів (з українського боку – 24 канал). Але українці просять про обладнання, боєприпаси, зброю, і ми надаємо їх Україні. Це не робить НАТО частиною конфлікту,
– сказав Столтенберг.
Раніше Столтенберг сказав, що навіть якщо країни НАТО вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на Альянс в цілому, оскільки його члени пов’язані договором про колективну оборону.
Що відомо про резонансну заяву Еммануеля Макрона: головне
- Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Це викликало неабиякі дискусії серед союзників України.
- Позицію самого НАТО озвучив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він розповів, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
- Нещодавно очільник МЗС України Дмитро Кулеба пояснив заяву президента франції про відправку до нашої держави західних військових. За його словами, Україна ніколи не просила про це, а Макрон мав на увазі можливість навчань.
- Однак посол Франції повідомив, що деякі країни підтримали ідею Макрона щодо відправки військ до України. Обговорення цього питання є – на думку дипломата, зараз вже нема "червоних ліній".
- У Білому домі наголосили, що французький лідер має повне право говорити про можливість відправки військ в Україну. Водночас США не планують направляти свій контингент. Це підтвердив і Джо Байден, і він, за словами Джейка Саллівана, не відступить від цієї позиції.
- Журналісти французького видання Le Monde заявили, що президент Еммануель Макрон замислюється над тим, щоб відправити війська в Одесу. Це може статися вже з літа 2024 року. Макрон переконаний, що "ситуація в Україні, окупованій російськими військами ось уже 2 роки, погіршується і війна затягується".