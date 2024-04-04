Окрему заяву щодо цього зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг за результатами засідання міністрів закордонних справ. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

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"Немає жодних перспектив для Альянсу"

Очільник Альянсу нагадав, що це Росія розпочала війну в Україні, аби взяти її під контроль. Київ має право на захист своєї території, оскільки це прописано в міжнародному праві. Союзники по НАТО вирішили допомогти Україні захиститися, однак посилати свою армію не планують.

У нас немає жодних перспектив мати бойові підрозділи НАТО на території України. Про це не надходило жодних запитів (з українського боку – 24 канал). Але українці просять про обладнання, боєприпаси, зброю, і ми надаємо їх Україні. Це не робить НАТО частиною конфлікту,

– сказав Столтенберг.

Раніше Столтенберг сказав, що навіть якщо країни НАТО вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на Альянс в цілому, оскільки його члени пов’язані договором про колективну оборону.

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