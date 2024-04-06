"Обсуждение есть": почему в западных СМИ говорят о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории

Издание La Republica опубликовало материал о том, что якобы в НАТО обсуждают возможность предоставить гарантии ускорения процесса вступления Украины в Альянс, если наше государство откажется от временно оккупированных Россией территорий. Обсуждение этого на Западе действительно есть.

Представители западных государств обсуждают такой сценарий, но каждая имеет разные причины по этому вопросу. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян.

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"Такая идея является абсолютно маргинальной в западных кругах и внутри НАТО. Но обсуждения действительно есть. Они есть из-за того, что разные субъекты преследуют разные цели", – сказал он.

"Есть разные игроки"

Олег Саакян отметил, что есть группа, которая пытается таким образом сейчас создать для себя оправдание, почему Украину не берут в НАТО. Они говорят, что если Украина отдаст временно оккупированные территории России, то сможет войти в Альянс. Однако они знают, что наше государство никогда на это не согласится.

Также есть часть государств, которые об этом говорят только для того, чтобы доказать, что это невозможно. Они показывают социологию, общественное мнение, позицию Украины. Представители этих стран специально поднимают эту тему для того, чтобы доказать ее абсурдность, дать аргументы, которые доказывают это.

Есть абсолютно разные игроки, которые говорят на эту тему. Это не значит, что все они реально хотят ее реализовать и видят ее возможной. А для того, чтобы Украину приняли в НАТО без распространения зонтика безопасности на оккупированные территории или, например, прифронтовые территории, нашему государству не нужно от них отказываться,

– подчеркнул политолог.

Есть целый раздел договоров об объединении НАТО. Там есть статья, которая посвящена территориям, которые подпадают под защиту Альянса и совместную защиту. За кавычки этих территорий выведен целый ряд территорий, которые касаются государств-членов НАТО.

Например, британские Фолклендские острова выведены за кавычки пространства, который находится под защитой НАТО. Соответственно если там начинаются боевые действия, то это не обязывает НАТО воевать за них. Хотя это суверенная территория Великобритании.

Также там говорится о том, что ведение боевых действий и распознавание определенных действий как нападение на себя также не обязывает страны сразу же включиться в войну.

"Если бы была политическая воля принять Украину сейчас, то можно было бы Украину принять даже при условиях, что зонтик безопасности распространяется исключительно на Говерлу и 10 метров вокруг нее. Но на сегодня нет такой воли и соответственно возникают такие разные идеи", – добавил Саакян.

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