Україні можуть запропонувати ізраїльську модель безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі, – NYT

Всередині Альянсу точаться суперечки щодо того, які саме гарантії безпеки НАТО може надати Україні на липневому саміті у Вільнюсі. Країни Балтики та Польща закликають до більш рішучих дій, натомість у Білому домі вагаються.

Президент США Джо Байден протягом усього повномасштабного вторгнення підкреслював єдність України та НАТО. Втім, про надання конкретних термінів приєднання України до Альянсу у Вашингтоні все ще мовчать.

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Союзники тиснуть на Байдена щодо гарантій безпеки Україні

В Альянсі виникли суперечки щодо того, що варто дозволити Україні якомога швидше приєднатися до НАТО. Цієї думки дотримуються найпалкіші союзники України – зокрема Литва, Латвія, Естонія та Польща.

Натомість для Байдена ситуація склалася не найкраща – він з одного боку прагне уникнути будь-яких розколів всередині Альянсу, з іншого ж боїться, що Росія розв'яже Третю світову війну, якщо Україна ввійде в НАТО. Представники адміністрації президента США повідомили, що деякі союзники хочуть, щоб на саміті Альянсу у липні Україні дали чіткі політичні зобов'язання про вступ відразу ж після закінчення війни.

Єдиний шанс для миру в Європі — коли Україна буде в НАТО,

– заявив прем'єр-міністр Латвії.

На стратегічній конференції в Ризі Кріш'яніс Каріс повідомив, що будь-який інший результат неодмінно означатиме, що "Росія повернеться". Лідери держав Східної Європи сподіваються, що включення України до Альянсу означатиме, що Росія не наважиться знову напасти на Україну, адже тоді їй доведеться воювати з усіма країнами НАТО.

Питання членства України в НАТО в Білому домі стало питанням "всепоглинаючих дискусій", як повідомив один з наближених до Байдена чиновників. Обережну позицію президента США підтримує відкрито лише Німеччина, проте у деяких інших союзників також є побоювання щодо того, що приєднання України створить ризик бути втягнутими у війну з Росією у майбутньому.

Україні можуть запропонувати "ізраїльську модель"

На зустрічі між Джо Байденом та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорювався компромісний варіант – можливість запропонувати Україні не проходити стандартний процес для кандидатів на членство, адже міць української армії вже була випробувана у боях з Росією.

Втім, у коментарях журналістам Столтенберг уникав питання членства України в НАТО. Натомість він заявив, що на саміті у Вільнюсі обговорять нові зобов'язання щодо збільшення витрат на оборону. Також він заявив, що Україна обов'язково досягне успіху у довгоочікуваному контрнаступі.

Президент Путін не повинен виграти цю війну, тому що це не тільки стане трагедією для українців, але й зробить світ небезпечнішим. Це надішле повідомлення авторитарним лідерам у всьому світі, також у Китаї, що коли вони використовують військову силу, вони отримують те, що хочуть,

– заявив він.

У Вільнюсі НАТО планує пообіцяти Зеленському продовження підтримки України фінансами, боєприпасами та зброєю у середньостроковій перспективі, незалежно від долі контрнаступу ЗСУ. Радники Байдена заявили у Конгресі, що у питанні довгострокових гарантій безпеки хочуть досягти чогось схожого на "ізраїльську модель". Вона передбачає 10-річні зобов'язання щодо безпеки від Сполучених Штатів.

В адміністрації Байдена вважають, що з Україною цей термін буде коротшим, проте ідея полягає в тому, щоб переконати Путіна, що потік зброї до ЗСУ не припиниться.

Втім, це все ще не ті гарантії безпеки, яких прагне Україна. Зеленський переконаний, що зупинити Росію від подальших нападів може тільки колективна оборона країн НАТО. Водночас деякі члени НАТО транслюють кремлівські наративи про те, що вступ України до НАТО тільки підтвердить факт, що начебто Росія "воює з Заходом", і це дасть Путіну тільки більше стимулів продовжувати війну.

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