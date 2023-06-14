Про непростий вступ до Альянсу та майбутнє України в інтерв'ю 24 Каналу розповіла очільниця місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

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Україна може підсилити безпекову складову НАТО

Вона зазначила, що Україна має багато аргументів про те, що навіть сама безпекова ситуація дуже змінилась з 2008 року, коли нас не взяли до членів НАТО на саміті в Бухаресті.

Тоді ми більше, я б так сказала, просилися під парасольку безпеки в НАТО. Тепер ми можемо стати серйозним активом для їхньої безпеки, це теж сильний аргумент,

– додала пані Галібаренко.

За її словами, у нас реально найсильніша армія в Європі, яка навчилася оперувати 600 різних системами і навіть ремонтує їх на полі бою. Тобто ми серйозно могли б посилити східний фланг НАТО, оскільки на ньому б стояла українська армія. Це теж до речі, один з наших аргументів, які ми просуваємо.

"Звичайно, важко сперечатись із тим, що під час активної фази війни нас не візьмуть до Альянсу. Я розумію, що загроза застосування Статті 5 і того, що Західні країни таким чином вступлять у війну з Росією всіх відштовхує. Але є питання стратегічні, тобто пообіцяти членство зараз, це ж не означає, що воно наступить завтра. Ми готові до того, що це відбудеться після війни й це один із наших аргументів", – заявила вона.

Що стоїть на заваді вступу України до НАТО

Очільниця місії України при НАТО наголосила, що зараз проти нашого членства виступає не лише Угорщина. Водночас Наталія Галібаренко переконана, що Україна буде в НАТО і приєднається до Альянсу, адже іншого виходу немає, і Росія не зможе заблокувати цей процес.

Але, звичайно, лише після перемоги незалежна, демократична Україна суверенна зможе поставити питання про своє членство, – підсумувала вона.

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Додамо, що у травні 2023 року до НАТО та Європейського союзу підтримку вступу України висловили Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Це була важлива й доленосна заява з боку країн Північної Європи. Загалом вже 20 країн Північноатлантичного альянсу підтримали вступ України у НАТО.