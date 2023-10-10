Кулеба розповів, коли можуть початися перемовини про вступ України до Євросоюзу

Україна продовжує свій шлях до Євросоюзу. Дмитро Кулеба вважає, що за сприятливих умов переговори щодо членства можуть розпочатися вже до кінця року.

Глава українського МЗС переконаний, що Верховна Рада здатна ухвалити всі законопроєкти, необхідні для відкриття перемовин. За його словами, поки відбуваються голосування.

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Дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими

Дмитро Кулеба розповів, що є більшість потрібних голосів. Він сказав, що голова Верховної Ради веде цей процес "через рифи українського парламентаризму".

Для цього парламенту це тест на патріотизм. Він має його пройти,

– зазначив очільник МЗС.

Водночас за словами Кулеби, дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими під час переговорів про вступ України в Європейський союз. Він зауважив, що, можливо, агрополітику ЄС доведеться змінювати під тиском внутрішніх чинників та перспективи членства України.

Проте глава МЗС не вважає, що це може стати перешкодою для вступу нашої держави до Євросоюзу.

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