Кулеба рассказал, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Украина продолжает свой путь в Евросоюз. Дмитрий Кулеба считает, что при благоприятных условиях переговоры по членству могут начаться уже до конца года.

Глава украинского МИД убежден, что Верховная Рада способна принять все законопроекты, необходимые для открытия переговоров. По его словам, пока проходят голосование.

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Дискуссии по сельскому хозяйству будут самыми тяжелыми

Дмитрий Кулеба рассказал, что есть большинство нужных голосов. Он сказал, что председатель Верховной Рады ведет этот процесс "через рифы украинского парламентаризма".

Для этого парламента это тест на патриотизм. Он должен его пройти,

– отметил глава МИД.

В то же время, по словам Кулебы, дискуссии по сельскому хозяйству будут самыми трудными во время переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Он отметил, что возможно агрополитику ЕС придется менять под давлением внутренних факторов и перспективы членства Украины.

Однако глава МИД не считает, что это может помешать вступлению нашего государства в Евросоюз.

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