Судячи зі слів Столтенберга, питання вже вирішене, – Фейгін про вступ України в НАТО

Усі країни-члени НАТО погоджуються із тим, що Україна має гарантовано стати частиною Альянсу. Не виключено, що це питання могли б розглядати ще до закінчення війни із Росією.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. На його думку, заяви від Генсека НАТО щодо членства України звучать доволі однозначно.

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"Вирішена справа"

Наступний саміт НАТО пройде у Вільнюсі на початку липня. Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення генсека НАТО Єнса Столтенберга на захід.

Я думаю, що час для цього настав (для конкретних заяв щодо вступу до Альянсу – 24 Канал). Ми не знаємо, які рішення були прийняті, але Столтенберг заявляє про членство України в НАТО як про вирішене питання,

– наголосив Марк Фейгін.

У жовтні каденція Єнса Столтенберга завершиться і посаду генсека займе інший кандидат. Втім уже зараз від Столтенберга лунають заяви, які можна трактувати як досягнення консенсусу в питанні вступу України до Альянсу. Щоправда, для цього є важлива передумова – остаточна перемога України у війні з Росією.

"Потрібно вийти на кордони 1991 року, які, власне, є підтвердженням суверенітету України. Це тезис, який має свою прогресію. Оскільки спочатку висували багато умов для вступу України до НАТО навіть після завершення війни", – зауважив Фейгін.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на початку квітня заявив, що питання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) знято з порядку денного. Усе тому, що Україна вже подала заявку на вступ до Альянсу.

Марк Фейгін про вступ України в НАТО: дивитись відео

Часткове членство в НАТО

Зараз же подекуди точаться дискусії на кшталт, чи можна прийняти Україну до НАТО без п'ятої статті – уставу, за яким член НАТО може отримати підтримку в питанні гарантування колективної безпеки.

Ймовірно, це варіанти, які обговорюються. Чи будуть їх обговорювати у Вільнюсі? Не виключено. Їх і Столтенберг із Зеленським могли обговорювати: покрити 5 статтею територію, яку контролює офіційний Київ, і вирахувати з неї 18%, які тимчасово окупувала Москва,

– розповів правозахисник.

Головне, що може дати членство в Північноатлантичному Альянсі захист від загрози ядерної зброї. Тоді як у п'ятій поправці мовиться про застосування конвенційного озброєння.

"Там діють не лише норми уставу НАТО, але й Міжнародного права – рішення та відповідно устав ООН, різні конвенції тощо. З цієї точки зору неядерна Україна отримає підтримку ядерних держав", – наголосив Фейгін.

Членство України у всіх варіантах необхідне для України. Навіть якщо воно буде неповним на час війни із Росією.

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