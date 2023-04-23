Судя по словам Столтенберга, вопрос уже решен – Фейгин о вступлении Украины в НАТО

Все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина должна гарантированно стать частью Североатлантического Альянса. Не исключено, что этот вопрос мог бы рассматриваться еще до окончания войны с Россией.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его мнению, заявления от Генсека НАТО о членстве Украины звучат достаточно однозначно.

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"Решенное дело"

Следующий саммит НАТО пройдет в Вильнюсе в начале июля. Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение генсека НАТО Йенса Столтенберга на запад.

Я думаю, что время для этого пришло (для конкретных заявлений о вступлении в Альянс – 24 канал). Мы не знаем, какие решения были приняты, но Столтенберг заявляет о членстве Украины в НАТО как о решенном вопросе.

– подчеркнул Марк Фейгин.

В октябре каденция Йенса Столтенберга завершится и должность генсека займет другой кандидат. Впрочем, уже сейчас от Столтенберга раздаются заявления, которые можно трактовать как достижение консенсуса в вопросе вступления Украины в Альянс. Правда, для этого важна предпосылка – окончательная победа Украины в войне с Россией.

"Нужно выйти на границы 1991 года, которые, по сути, являются подтверждением суверенитета Украины. Это тезис, который имеет свою прогрессию. Поскольку сначала выдвигали много условий для вступления Украины в НАТО даже после завершения войны", – отметил Фейгин.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в начале апреля заявил, что вопрос Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) снято с повестки дня. Все потому, что Украина уже подала заявку на вступление в Североатлантический союз.

Марк Фейгин о вступлении Украины в НАТО: смотреть видео

Частичное членство в НАТО

Сейчас же иногда ведутся дискуссии типа, можно ли принять Украину в НАТО без пятой статьи – устав, по которому член НАТО может получить поддержку в вопросе обеспечения коллективной безопасности.

Вероятно, это обсуждаемые варианты. Будут ли их обсуждать в Вильнюсе? Не исключено. Их и Столтенберг с Зеленским могли обсуждать: покрыть 5 статьей территорию, контролируемую официальным Киевом, и вычислить из нее 18%, временно оккупированную Москвой,

– рассказал правозащитник.

Главное, что может дать членство в Североатлантическом Альянсе защиту от угрозы ядерного оружия. В то время как в пятой поправке говорится о применении конвенционного вооружения.

"Там действуют не только нормы устава НАТО, но и Международного права – решения и, соответственно, устав ООН, различные конвенции и т.д. С этой точки зрения неядерная Украина получит поддержку ядерных государств", – подчеркнул Фейгин.

Членство Украины во всех вариантах необходимо для Украины. Даже если оно будет неполным во время войны с Россией.

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