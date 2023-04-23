Судя по словам Столтенберга, вопрос уже решен – Фейгин о вступлении Украины в НАТО
Все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина должна гарантированно стать частью Североатлантического Альянса. Не исключено, что этот вопрос мог бы рассматриваться еще до окончания войны с Россией.
Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его мнению, заявления от Генсека НАТО о членстве Украины звучат достаточно однозначно.
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"Решенное дело"
Следующий саммит НАТО пройдет в Вильнюсе в начале июля. Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение генсека НАТО Йенса Столтенберга на запад.
Я думаю, что время для этого пришло (для конкретных заявлений о вступлении в Альянс – 24 канал). Мы не знаем, какие решения были приняты, но Столтенберг заявляет о членстве Украины в НАТО как о решенном вопросе.
– подчеркнул Марк Фейгин.
В октябре каденция Йенса Столтенберга завершится и должность генсека займет другой кандидат. Впрочем, уже сейчас от Столтенберга раздаются заявления, которые можно трактовать как достижение консенсуса в вопросе вступления Украины в Альянс. Правда, для этого важна предпосылка – окончательная победа Украины в войне с Россией.
"Нужно выйти на границы 1991 года, которые, по сути, являются подтверждением суверенитета Украины. Это тезис, который имеет свою прогрессию. Поскольку сначала выдвигали много условий для вступления Украины в НАТО даже после завершения войны", – отметил Фейгин.
Обратите внимание! Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в начале апреля заявил, что вопрос Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) снято с повестки дня. Все потому, что Украина уже подала заявку на вступление в Североатлантический союз.
Марк Фейгин о вступлении Украины в НАТО: смотреть видео
Частичное членство в НАТО
Сейчас же иногда ведутся дискуссии типа, можно ли принять Украину в НАТО без пятой статьи – устав, по которому член НАТО может получить поддержку в вопросе обеспечения коллективной безопасности.
Вероятно, это обсуждаемые варианты. Будут ли их обсуждать в Вильнюсе? Не исключено. Их и Столтенберг с Зеленским могли обсуждать: покрыть 5 статьей территорию, контролируемую официальным Киевом, и вычислить из нее 18%, временно оккупированную Москвой,
– рассказал правозащитник.
Главное, что может дать членство в Североатлантическом Альянсе защиту от угрозы ядерного оружия. В то время как в пятой поправке говорится о применении конвенционного вооружения.
"Там действуют не только нормы устава НАТО, но и Международного права – решения и, соответственно, устав ООН, различные конвенции и т.д. С этой точки зрения неядерная Украина получит поддержку ядерных государств", – подчеркнул Фейгин.
Членство Украины во всех вариантах необходимо для Украины. Даже если оно будет неполным во время войны с Россией.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Украина гарантированно должна получить членство в Североатлантическом альянсе. Все страны-члены НАТО с этим согласны, об этом заявил Йенс Столтенберг после визита в Киев.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не видит препятствий для Украины до вступления в Альянс. Более того, он предположил, что Украина может стать членом НАТО еще до окончания войны с Россией.
- Важно также упомянуть, что Украина начнет сотрудничать с NSPA – закупочным агентством НАТО. Алексей Резников отметил, что Украина достигла "беспрецедентного" уровня совместимости с НАТО.