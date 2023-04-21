Йенс Столтенберг посетил Киев 20 апреля. Там он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и сделал ряд важных заявлений об Украине и НАТО.

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Резников о встрече со Столтенбергом

Алексей Резников поделился впечатлениями от встречи со Столтенбергом в соцсетях. Министр обороны Украины объявил: он рад, что получил зеленый свет для сотрудничества Украины с NSPA – закупочным агентством НАТО.

Резников подчеркнул: Украине нужны отличные оборонные закупки:

чтобы победить в войне;

быть эффективными в будущем.

Украина достигла беспрецедентного уровня оперативной совместимости с НАТО. Мы, де-факто, уже являемся частью пространства Североатлантического союза. Я выразил надежду, что это ускорит принятие политических решений по интеграции нашей страны в НАТО.

– подчеркнул Резников.

Столтенберг об Украине в НАТО