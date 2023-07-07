Вступ до НАТО регламентує 10 стаття Вашингтонського договору: чому це важливо для України

В очікуванні саміту НАТО зростає напруження щодо бажаного для України вступу в організацію. Наша країна має право приєднатись до Альянсу, якщо її одностайно підтримають усі країни-члени.

Про це 24 Каналу сказав політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. За його словами, таке приєднання до організації регламентовано 10 статтею Вашингтонського договору.

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"Приєднання до НАТО передусім регламентується 10 статтею Вашингтонського договору. Країни Альянсу можуть разом запросити нову країну-члена, якщо будуть переконані в зміцненні подальшої безпеки", – зазначив Чаленко.

Що таке Вашингтонський договір?

Це установчий документ НАТО, укладений 4 квітня 1949 року у Вашингтоні.

За 10 статтею, сторони можуть за одностайною згодою запросити приєднатися до цього договору будь-яку іншу європейську державу, здатну втілювати в життя його принципи і сприяти безпеці в Північноатлантичному регіоні.

Натепер вступ України в НАТО підтримують 22 країни-члени з 31.

Альянс може ухвалити історичне рішення

Якщо Альянс знову говоритиме про "відкриті двері" для України, але не зробить конкретних кроків, то він опосередковано погодиться з вимогами російського диктатора Владіміра Путіна.

"Альянс просто зараз може показати свою проактивну історичну роль, яка зупинить цю повномасштабну війну і не дасть їй повторитись", – констатував Чаленко.

Вступ України в НАТО: останні новини

11 – 12 липня 2023 року у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, від якого Україна очікує конкретні рішення щодо членства в організації. Президент України Володимир Зеленський закликав американського колегу Джо Байдена запросити нашу державу до Північноатлантичного альянсу.

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Україна може вступити до НАТО за спрощеною процедурою за прикладом Фінляндії, яка вже в Альянсі, та Швеції, яка скоро може приєднатися до союзу.

Крім того, Комітет з питань зовнішньої політики парламенту Болгарії схвалив проєкт декларації, що висловлює підтримку вступу України до НАТО. Однак після завершення війни, коли на території нашої держави настане мир.

Джерела WSJ кажуть, що наразі питання щодо членства України в НАТО начебто не стоїть. Однак західні партнери пропонують Києву безпекову модель за зразком Ізраїлю, щоб полегшити постачання зброї та технологій. Гарантами безпеки можуть стати США, Велика Британія, Франція та Німеччина.