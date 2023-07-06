Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у Вільнюсі говоритимуть про прямі договори з країнами-партнерами.

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"Ми укладаємо прямий договір, який чітко прописує військово-технічну, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу Україні в разі кризової ситуації з Росією", – пояснив Жданов.

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Фактично те, що сьогодні відбувається у форматі "Рамштайну", прописуватиметься в договорах: хто, скільки й коли. Але це будуть прямі договори з кожною країною окремо.

Зверніть увагу! Джерела WSJ кажуть, що наразі питання щодо членства України в НАТО начебто не стоїть. Однак західні партнери пропонують Києву безпекову модель за зразком Ізраїлю, щоб полегшити постачання зброї та технологій. Гарантами безпеки можуть стати США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

Столтенберг лишається очільником НАТО

Жданов вважає хорошою новиною, що Єнс Столтенберг лишається керівником Альянсу ще на рік.

"Він зміг посісти рівновіддалену позицію від гострих кутів, які сьогодні трапляються на шляху НАТО. Він дистанціював Альянс від війни, але він має політичну позицію з максимальною підтримкою України", – наголосив військовий експерт.

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