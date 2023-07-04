Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, дипломат Ярослав Войтко. На його думку, Україна може отримати політичне запрошення на саміті.

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Україна очікує політичного запрошення

На саміті буде дуже важливою позиція Сполучених Штатів Америки. В України є беззастережна підтримка від Еммануеля Макрона. Крім того, Олаф Шольц заявив, що Україна повинна повернути свої кордони до 1991 року. Позиція німецького Бундестагу також прихильна до членства України в НАТО.

Загалом вступ України до НАТО підтримує 20 країн.

Тепер нам потрібно це закріпити у Вільнюсі. Для цього президенту Зеленському потрібно взяти в ньому участь. Це моє глибоке переконання. Тут йому потрібно зустрітись з тим же Байденом, який буде в Європі. Донести до нього позицію України, бо він ще трохи вагається,

– наголосив Ярослав Войтко.

Україна розраховує на те, що отримає політичне запрошення до НАТО. Однак лише на перспективу, адже зараз шанси на це невеликі.

Можливо, на Вашингтонському саміті наступного року, у 75-ту річницю НАТО Україна стане повноправним членом Альянсу.

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Україні потрібно закріпити підтримку

Перед самітом у Вільнюсі усі країни-учасниці саміту мали ознайомитись з позицією України, яку раніше озвучив заступник глави ОП Ігор Жовква.

Є два основні моменти, які варто виділити:

Україна хоче такі ж гарантії безпеки, які отримали Швеція та Фінляндія перед вступом до НАТО;

Україна планує використати формулу "підтримка через перемогу до членства".

"Зараз ми на стадії підтримки. Ми дуже вдячні країнам НАТО, але тепер мовиться про те, що цю підтримку треба нарощувати. Сподіваємось, що на цьому саміті Україна отримає запевнення про нові озброєння та нові політичні рішення", – підсумував експерт-міжнародник.

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