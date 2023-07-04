Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, дипломат Ярослав Войтко. По его мнению, Украина может получить политическое приглашение на саммите.

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Украина ожидает политического приглашения

На саммите будет очень важна позиция Соединенных Штатов Америки. У Украины есть безоговорочная поддержка от Эммануэля Макрона. Кроме того, Олаф Шольц заявил, что Украина должна вернуть свои границы к 1991 году. Позиция немецкого Бундестага также привержена членству Украины в НАТО.

В целом вступление Украины в НАТО поддерживает 20 стран.

Теперь нам нужно это закрепить в Вильнюсе. Для этого президенту Зеленскому нужно принять в нем участие. Это мое глубокое убеждение. Здесь ему нужно встретиться с тем же Байденом, который будет в Европе. Донести до него позицию Украины, потому что он еще немного колеблется,

– подчеркнул Ярослав Войтко.

Украина рассчитывает на то, что получит политическое приглашение в НАТО. Однако только на перспективу, ведь сейчас шансы на это невелики.

Возможно, на Вашингтонском саммите в следующем году, в 75-ю годовщину НАТО Украина станет полноправным членом Североатлантического союза.

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Украине нужно закрепить поддержку

Перед саммитом в Вильнюсе все страны-участницы саммита должны были ознакомиться с позицией Украины, ранее озвученной заместителем главы ОП Игорем Жовква.

Есть два основных момента, которые следует выделить:

Украина хочет такие же гарантии безопасности, которые получили Швеция и Финляндия перед вступлением в НАТО;

Украина планирует использовать формулу "поддержка из-за победы в членстве".

"Сейчас мы на стадии поддержки. Мы очень благодарны странам НАТО, но теперь говорится, что эту поддержку нужно наращивать. Надеемся, что на этом саммите Украина получит заверения о новых вооружениях и новых политических решениях", – подытожил эксперт-международник.

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