Виключно політичне питання: які перепони в України виникають на шляху до НАТО

Наша країна неодноразово демонструвала своє прагнення вступити до Північноатлантичного Альянсу. Проте НАТО через власні побоювання наразі не ухвалило рішення надати запрошення Україні.

Політолог, заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков розповів 24 Каналу, що в Альянсі залучена велика бюрократична система для розв'язання відповідних питань. Водночас у США вважають, що Україна має потенціал стати "найсильнішим союзником у НАТО".

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Це величезний ризик для Альянсу

Україна прагне вступити в НАТО, але з боку наших західних союзників, на думку політолога, політичної волі не вистачає. Це не наша проблема, тому що Україна сьогодні є найпотужнішою армією на континенті, яка має реальний бойовий досвід.

Це питання виключно політичне. Нам кажуть, що "Україна – корумпована держава". Проте це трохи спотворена картинка реальності. Тому що при всій повазі до Болгарії чи Чорногорії – чудових країн, але не менш корумпованих, ніж Україна. Проте їхня інтеграція в НАТО чомусь ні в кого не викликає питань,

– зауважив він.

На Заході рішення ухвалюють через бюрократичні інститути, і перед тим мають відбутися певні процеси. Вони не ухвалюють спонтанні рішення, тому що прораховують величезну кількість ризиків.

Прийняття України в НАТО для них – величезний ризик потенційної ескалації з Росією. В Альянсі цього бояться. Відповідно до плану захисту Польщі, вона має спочатку віддати велику частину території, перш ніж НАТО буде готовий її захищати,

– пояснив Бронжуков.

Питання в тому, за його словами, наскільки життєспроможний Альянс у сьогоднішніх умовах, тому окрім Росії є інші загрози – на Близькому Сході, або ж потенційно – у Південно-Східній Азії.

Слабкість, яку демонструє НАТО в питаннях України та інших контекстах, підбурює авторитарні країни під проводом Китаю до активніших дій,

– наголосив він.

Все це виллється в те, що країни, які зараз перебувають на другому плані, будуть змушені спробувати свої можливості для того, щоб встановити особисте панування в геополітичному просторі.

НАТО зараз намагається зробити крок назад для того, щоб заспокоїти ситуацію, проте насправді ще більш прискорює власні потенційні проблеми,

– підкреслив Артем Бронжуков.

Зверніть увагу! Президент Чехії Петр Павел висловив думку, що Україна може вступити до НАТО навіть якщо не відновить територіальну цілісність в межах кордонів 1991 року. Наша країна, на його думку, може стати членом Альянсу навіть якщо буде "розмежування, навіть адмінкордон", то його можна вважати тимчасовим і приймати Україну в НАТО на тій території, яку вона на той час контролюватиме.