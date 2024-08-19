Президент Чехії висловив сподівання, що в найближчі роки Україна зможе домовитися з Росією про мир. За його словами, ця угода може означати, що певні українські території залишаться в російській окупації на тривалий час. Водночас не йдеться про офіційне визнання зміни кордонів. Демократичні країни повинні вважати окуповані Росією території лише тимчасово окупованими.

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Кордони 1991 не мають бути умовою для членства у НАТО

Також Павел заявив, що відновлення територіальної цілісності України не повинно бути обов'язковою умовою для вступу у НАТО. Він наголосив, що можна прийняти нашу країну до Альянсу з тією територією, яка перебуватиме під її контролем.

Я вважаю, що повне відновлення контролю над усією територією не є необхідною умовою. Якщо буде розмежування, навіть адмінкордон, то ми можемо цей адмінкордон вважати тимчасовим і приймати Україну в НАТО на тій території, яку вона на той час контролюватиме,

– сказав політик.

Павел навів приклад Німеччини, частина якої після Другої світової війни була фактично окупована Радянським Союзом і на ній була утворена так звана НДР. Тим часом інша частина Німеччини – ФРН – була прийнята в НАТО у 1955 році.

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Тому я вважаю, що існує як технічне, так і юридичне рішення, щоб дозволити Україні приєднатися до НАТО, не вводячи Альянс у конфлікт з Росією,

– заявив президент.

За словами Петра Павла, такий крок можна було б зробити після того, як обидві сторони зрозуміють, що війна далі тривати не може, і почнуть діяти спільно. Цьому мають суттєво посприяти світові держави — США, Китай і Євросоюз.