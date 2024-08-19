Наші військові почали використовувати спеціальні сталеві екрани. Їх розробили інженери "Сталевого фронту".

Дивіться також Концепція червоних ліній щодо Росії розсипалася цими днями під Суджею, – Зеленський

Як ЗСУ захистили Abrams і Bradley

Солдат 47 механізованої бригади Олександр Ширшин розповів журналістам, що Bradley – це найкраща машина, яку він коли-небудь водив.

"Враховуючи кількість попадань на полях битв, якби ми досі використовували наші старі БМП-1 або БМП-2, втрати були б у два – три рази вищими", – сказав боєць.

За його словами, більшість пошкоджень трапляються під час посадки та висадки екіпажу або від FPV чи інших безпілотників.

Ми нічого не можемо зробити з першим фактором, але можемо компенсувати другий за допомогою металевої сітки,

– пояснив український військовий.

За його словами, ці сталеві екрани спеціально для танків і БМП розробила ініціатива "Сталевий фронт". Їх встановлюють поверх активної броні.

Представник "Сталевого фронту" Олександр Мироненко заявив, що вони взяли керівництво по стандартах НАТО та адаптували його. На виготовлення одного сталевого екрана потрібен тиждень, а на його встановлення – близько 12 годин.

Журналісти зауважили, що захисні екрани на Abrams і Bradley допомагають відбити атаки дронів, запобігаючи пошкодженням машин і знижуючи втрати серед екіпажу. Боєць Олександр Ширшин сказав, що ці екрани підвищили виживаність і людей, і машин.

Ми бачимо, що могли б уникнути втрат, яких зазнавали раніше,

– сказав Ширшин.

Видання зауважило, що військові вже випробовують захисні екрани в бойових умовах на Сході України.

Відомо, що Bradley тільки почали випробовувати свої спеціальні сталеві екрани, а танки Abrams вже декілька місяців їздять з ними.

З мого досвіду, ці зусилля ефективні. Якщо вони, ймовірно, розмістили їх на своїх танках, то вони довели свою цінність,

– сказав ексзаступник помічника міністра оборони, відставний офіцер ЦРУ та морський піхотинець США Мік Малрой.

Відомо, що українські війська почали використовувати їх у лютому цього року біля Степового, Авдіївки та Бердичева на Сході.