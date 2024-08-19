Наши военные начали использовать специальные стальные экраны. Их разработали инженеры "Стального фронта".
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Как ВСУ защитили Abrams и Bradley
Солдат 47 механизированной бригады Александр Ширшин рассказал журналистам, что Bradley – это лучшая машина, которую он когда-либо водил.
"Учитывая количество попаданий на полях сражений, если бы мы до сих пор использовали наши старые БМП-1 или БМП-2, потери были бы в два – три раза выше", – сказал боец.
По его словам, большинство повреждений случаются во время посадки и высадки экипажа, или от FPV или других беспилотников.
Мы ничего не можем сделать с первым фактором, но можем компенсировать второй с помощью металлической сетки,
– объяснил украинский военный.
По его словам, эти стальные экраны специально для танков и БМП разработала инициатива "Стальной фронт". Их устанавливают поверх активной брони.
Представитель "Стального фронта" Александр Мироненко заявил, что они взяли руководство по стандартам НАТО и адаптировали его. На изготовление одного стального экрана нужна неделя, а на его установку – около 12 часов.
Журналисты заметили, что защитные экраны на Abrams и Bradley помогают отразить атаки дронов, предотвращая повреждения машин и снижая потери среди экипажа. Боец Александр Ширшин сказал, что эти экраны повысили выживаемость и людей, и машин.
Мы видим, что могли бы избежать потерь, которые несли ранее,
– сказал Ширшин.
Издание заметило, что военные уже испытывают защитные экраны в боевых условиях на Востоке Украины.
Известно, что Bradley только начали испытывать свои специальные стальные экраны, а танки Abrams уже несколько месяцев ездят с ними.
По моему опыту, эти усилия эффективны. Если они, вероятно, разместили их на своих танках, то они доказали свою ценность,
– сказал экс-заместитель помощника министра обороны, отставной офицер ЦРУ и морской пехотинец США Мик Малрой.
Известно, что украинские войска начали использовать их в феврале этого года возле Степного, Авдеевки и Бердичева на Востоке.