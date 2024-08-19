Об этом Владимир Зеленский рассказал, выступая на совещании руководителей зарубежных дипучреждений Украины, информирует 24 Канал.

Смотрите также ВСУ контролируют на Курщине более 1250 квадратных километров и 92 населенных пункта, – Зеленский

Что рассказал Зеленский

По словам президента, еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышал, что мы планируем именно такую операцию, сказал бы, что это нереально и что это – пересечение якобы наиболее красной из всех красных линий, которые есть в России.

Именно поэтому, как отметил Зеленский, собственно, никто и не слышал о такой нашей подготовке.

Он подчеркнул, что теперь реальный успех украинских воинов говорит сам за себя. Гарант указал, что "наши активные защитные действия по ту сторону границы и неспособность Путина уберечь его территорию от таких наших защитных действий очень красноречивы".

Лидер указал, что украинская активная, превентивная защита является наиболее эффективным противодействием российскому террору и обеспечением реального осложнения ситуации для страны-агрессора.

А во-вторых, мы сейчас имеем чрезвычайно важную идеологическую смену, а именно: вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России, которая царила в оценках войны некоторыми партнерами, рассыпалась на днях где-то под Суджей,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что когда наши украинские защитники жизни действуют именно так, крепко, храбро и когда операция действительно надежно подготовлена, Путину не остается ничего. Он подчеркнул, что "теперь мир видит, что это так, что это действительно срабатывает – не только на временно оккупированной территории нашего государства, но и на территории самой России".