Про це Володимир Зеленський розповів, виступаючи на нараді очільників закордонних дипустанов України, інформує 24 Канал.

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Що розповів Зеленський

За словами президента, ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що ми плануємо саме таку операцію, сказав би, що це нереально і що це – перетин нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Росії.

Саме тому, як наголосив Зеленський, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку.

Він підкреслив, що тепер реальний успіх українських воїнів говорить сам за себе. Гарант вказав, що "наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна вберегти його територію від таких наших захисних дій дуже красномовні".

Лідер вказав, що український активний, превентивний захист є найбільш ефективною протидією російському терору та забезпеченням реального ускладнення ситуації для країни-агресорки.

А по-друге, ми зараз маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну, а саме: уся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка панувала в оцінках війни деякими партнерами, розсипалася цими днями десь під Суджею,

– наголосив президент.

Зеленський зазначив, що коли наші українські захисники життя діють саме так, міцно, хоробро й коли операція справді надійно підготовлена, Путіну не залишається нічого. Він підкреслив, що "тепер світ бачить, що це так, що це дійсно спрацьовує – не лише на тимчасово окупованій території нашої держави, а й на території самої Росії".