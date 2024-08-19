Президент Чехии выразил надежду, что в ближайшие годы Украина сможет договориться с Россией о мире. По его словам, это соглашение может означать, что определенные украинские территории останутся в российской оккупации на длительное время. В то же время речь не идет об официальном признании изменения границ. Демократические страны должны считать оккупированные Россией территории только временно оккупированными.

Смотрите также "Стальной фронт" создал защиту для Abrams и Bradley от дронов, – ABC News

Границы 1991 года не должны быть условием для членства в НАТО

Также Павел заявил, что восстановление территориальной целостности Украины не должно быть обязательным условием для вступления в НАТО. Он отметил, что можно принять нашу страну в Альянс с той территорией, которая будет находиться под ее контролем.

Я считаю, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием. Если будет разграничение, даже админграница, то мы можем эту админграницу считать временной и принимать Украину в НАТО на той территории, которую она в то время будет контролировать,

– сказал политик.

Павел привел пример Германии, часть которой после Второй мировой войны была фактически оккупирована Советским Союзом и на ней была образована так называемая ГДР. Между тем другая часть Германии – ФРГ – была принята в НАТО в 1955 году.

Смотрите также Украина перехватила инициативу, а не сорвала переговоры: какой процесс пытался организовать Катар

Поэтому я считаю, что существует как техническое, так и юридическое решение, чтобы позволить Украине присоединиться к НАТО, не вводя Альянс в конфликт с Россией,

– заявил президент.

По словам Петра Павла, такой шаг можно было бы сделать после того, как обе стороны поймут, что война дальше продолжаться не может, и начнут действовать совместно. Этому должны существенно помочь мировые державы - США, Китай и Евросоюз.