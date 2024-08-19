Политолог Валерий Дымов рассказал 24 Каналу, что это манипулятивная информация в основном месседжи, ведь Украина в этом материале представлена в негативном свете. Также сообщалось, что Россия опровергла факт проведения косвенных переговоров.

К теме Красные линии Путина гибкие, как российские границы․ Почему Москва провалила защиту Курской области

Необходимое, но недостаточное условие для победы

Статья в издании The Washington Post, по мнению политолога, фактически легитимизирует путинскую агрессию и те условия, на которые Украина никогда бы не должна была соглашаться.

Где договороспособность и вера в россиян? Разве Путин – не агрессор, не военный преступник, а договороспособная ответственная сторона? Каким образом тогда мы должны наказывать военных преступников?

– подчеркнул он.

Те, кто благодаря Украине хотели бы договориться с Путиным, снять с России санкции и торговать как раньше, должны понимать, что завтра конфликты как в Украине будут по всему миру. Например, Венесуэла, по его словам, может захватить Гайану, а Северная Корея будет навязывать свою повестку дня на Корейском полуострове и тому подобное. Ответственные политики не должны этого допустить.

Если и были какие-то попытки договариваться, то перехватив инициативу на одном из участков фронта, а не сорвав переговоры, Украина теперь заставляет считаться с нашей субъектностью тех, кто не соглашался с ней, в частности, на Западе,

– подчеркнул Валерий Дымов.

Поэтому западные партнеры должны конкурировать в том, как помочь Украине выиграть, потому что месседжа "не дать проиграть Украине" – нам мало.

Это необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы победить Путина и восстановить в мире не право силы, а силу права. Однако чтобы это сделать нужно применить силу. Украина это сейчас делает, и никакие договоренности не смогут прекратить то, что уже произошло. Все войны заканчиваются документом, который фиксирует условия победителя. Посередине ни одна война не завершалась,

– отметил политолог.

Напомним, что издание The Washington Post сообщило, что якобы проводились косвенные переговоры между Украиной и Россией, посредником в которых выступил Катар. Результатом переговоров должно было стать соглашение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Его планировалось заключить в августе, однако Украина якобы сорвала переговоры, начав операцию в Курской области.