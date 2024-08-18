Так, издание утверждало, что в Катаре должны были состояться непрямые переговоры, которые могли бы прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре. Причиной приостановления якобы стала операция ВСУ в Курской области.

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Захарова о переговорах с Украиной

Представительница МИД России Мария Захарова в своем стиле заявила, что никто переговоры не срывал, что "срывать было нечего".

Никаких прямых или косвенных переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется,

– указала Захарова.

Также она пожаловалась на "угрозу" Запорожской и Курской АЭС и обвинила во всем Вооруженные Силы и, что неудивительно, США и другие западные страны. Более того, пресс-секретарь МИД России провела параллели начала операции ВСУ с годовщиной бомбардировки Хиросимы.

Захарова попыталась оправдаться, что Россия вообще "не наносит ударов по гражданской инфраструктуре" и даже попыталась осветить армию как "защитников" от "масштабной техногенной катастрофы".