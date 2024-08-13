Сенатор США Річард Блументаль під час візиту до Києва заявив, що за Україною наразі спостерігає увесь світ. Західним країнам важливо надати українським захисникам максимальну впевненість у подальшій підтримці та гнучкість, яка потрібна для досягнення перемоги.

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Україна має потенціал стати найсильнішим союзником в НАТО

"Ми не можемо дозволити Україні вести бойові дії з обмеженими можливостями, надаючи їй зброю та одночасно забороняючи використовувати її для досягнення перемоги. Весь світ слідкує за цією ситуацією. Із самого початку спостереження за Україною йде паралельно з увагою до дій Сполучених Штатів", – наголосив сенатор.

Він зазначив, що в Україні є запаси рідкісних мінералів, включаючи не лише літій, а й титанову руду. Нині у цій сфері спостерігається залежність від Китаю та інших держав.

Давайте скористаємося ресурсами України. Україна має потенціал стати економічною силою, а також військовою потужністю. Україна має потенціал стати нашим найсильнішим союзником у НАТО, і саме тому ми повинні надати їй шлях вперед і, сподіваюся, запрошення від НАТО,

– відзначив Блументаль.

Шлях України до вступу в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що Україна поки не приєдналася до Північноатлантичного альянсу, оскільки для цього потрібне одноголосне схвалення всіх 32 союзників, чого наразі не досягнуто. Він також зазначив, що всі партнери згодні з тим, що Україна згодом стане членом НАТО і що необхідно продовжувати рухатися у цьому напрямку.

Важливо. Питання Плану дій щодо членства в НАТО знято з порядку денного, оскільки Україна вже подала заявку. Наразі йде процес ухвалення політичних рішень.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в умовах повномасштабної війни з РФ Україна не повинна розраховувати на вступ до НАТО. Він підкреслив, що деякі країни-члени Північноатлантичного альянсу все ще мають побоювання чи сумніви щодо приєднання України до цієї організації.

На саміті НАТО у Вашингтоні країни-члени Альянсу знову обговорили питання щодо можливого членства України. У їхній заяві наголошується, що НАТО продовжуватиме підтримувати Україну на її "незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції".