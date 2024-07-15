На саміті також було наголошено, що "повноцінне членство України в НАТО не має альтернатив". Про це у розмові 24 Каналом нагадав народний депутат партії "Слуга народу" Олег Дунда, зазначивши, що ще за тиждень до початку цього заходу не було сподівань на те, що Україна дістане таку підтримку з боку Альянсу.

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НАТО потребує змін

Проте, за його словами, за два дні до проведення зустрічі країн-членів Альянсу все змінилось.

Саміт НАТО приніс Україні те, чого навіть не очікували, – заяву про незмінність і стовідсоткову гарантію того, що Україна стане членом НАТО. Дуже добре, що відбулись такі зміни і було ухвалене це політичне рішення, відповідно за яким тепер НАТО буде рухатись,

– підкреслив народний депутат.

Водночас, на його думку, подальше просування в цьому напрямку залежить від України та нашого прагнення приєднатися до Альянсу. Ми всі маємо пів року для того, щоб розв'язати всі необхідні питання.

Крім того, НАТО зараз також переживає певні складні часи, адже в тому вигляді, в якому існує наразі, він не відповідає викликам сьогодення. Альянс потребує великих змін, адже світ, який ми знали до 2022 року, знищений, а старі правила світової безпеки вже не працюють,

– наголосив Дунда.

Однак питання в тому, що наші партнери на Заході не мають візії, які зміни потрібні для НАТО. Вони усвідомлюють, що система світової безпеки, зокрема в Європі, яка ґрунтується довкола однієї держави, є дуже ризикованою. Вона не вирішує завдання і не понижує ризики безпеки, які існували.

"Про це свідчить ситуація на Близькому Сході, на Африканському континенті, де бази США виводять з території певних країн, а також заяви "блогера з Новоогарьово" (Владіміра Путіна – 24 Канал), який заявляє, що в Євразії взагалі не має бути "військових баз Сполучених Штатів", – зауважив він.

Україна може стати регіональним лідером

В цій ситуації НАТО потрібно шукати регіональних країн-лідерів, довкола яких можуть гуртуватися інші держави. А США будуть надавати їм "ядерну парасольку". Тільки коштом таких регіональних блоків можна гарантувати майбутню світову безпеку,

"В цьому сенсі Україна, яка виборола своєю кров'ю та звитягою право радити або виставляти вимоги, мусить запропонувати партнерам з країн НАТО наше бачення структури світової безпеки. Саме наша країна – єдина, довкола якої можуть об'єднуватися інші на базі безпеки", – впевнений Олег Дунда.

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